El posible once del Sevilla para cerrar 2021 ante el Barça y meter presión al Madrid

Sólo tres días después de su importante victoria frente al Atlético de Madrid (2-1), el Sevilla FC regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán para cerrar un año muy positivo a pesar de los sinsabores de las últimas semanas. La temprana eliminación de la Champions League ya está olvidada y, aunque ha sufrido demasiado en las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey ante rivales de Segunda RFEF como el Córdoba CF (prórroga) y el CE Andratx (penaltis), hay pocos sevillistas que duden de su equipo.

No es fácil resistir a ese alto nivel sin piezas esenciales como En-Nesyri, Navas, Suso, Lamela y Marcos Acuña a los que se han unido también otros como Óliver Torres y Montiel. Julen Lopetegui, el técnico con mejor porcentaje de victorias de la historia del Sevilla FC, tanto en lo referente exclusivamente a LaLiga como en el global de partidos oficiales, siempre encuentra la manera de salir aún más reforzado tras cada (breve) periodo de dudas. Tiene al vestuario de su lado. No cabe duda de que van todos a una y de que la cruel plaga de lesiones les ha unido mucho más.

No podrá hacer muchos cambios con respecto al once del pasado sábado, pero sabe que los suyos no escatimarán una gota de sudor. El Sevilla FC tiene asegurado acabar el año 2021 en la segunda posición de LaLiga, pero afronta varios retos antes de disfrutar de un merecido descanso hasta el encuentro del día 3 de enero contra el Cádiz CF. De vencer al Barça, se pondrá a sólo tres puntos del líder, el Real Madrid, y ampliará su ventaja sobre el quinto (Atlético) a 11 puntos. Además, hay una 'espinita' clavada con los culés, que el curso pasado le privaron de una final de Copa del Rey que ya acariciaban con la punta de los dedos.

El FC Barcelona, que este martes disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán un partido aplazado de la cuarta jornada, sólo ha perdido uno de los últimos 14 partidos de LaLiga que ha jugado en el campo del Sevilla FC, donde ha sumado desde 2007 cinco empates y ocho victorias. A pesar de esta racha reciente, el balance global entre estos dos contendientes en la capital andaluza favorece a los blanquirrojos, que han ganado 38 de los 95 partidos disputados (40 por ciento), frente a 32 victorias culés (33%) y a 24 empates (27%).

