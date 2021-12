Castro juega al despiste con los posibles fichajes para un Sevilla "con la gasolina justa"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, también 'pasa palabra'. Y no, no es que haya acompañado a su director general deportivo al popular concurso de Antena 3, sino que se apunta al secretismo y a la callada por respuesta para no dar pistas, como unas horas antes habían hecho el propio Monchi, al ser preguntado directamente por la opción (muy viva, pero con muchas trabas económicas) de contratar al delantero del Manchester United Anthony Martial, y el entrenador, un Julen Lopetegui que bromeó con su carta a SS.MM. los Reyes de Oriente aprovechando que el de San Fernando encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de la capital andaluza.

Hoy se ha confirmado que Bono, Munir y el recuperado En-Nesyri se marcharán a la Copa de África. Para suplir al meta están Dmitrovic y una hornada de canteranos en los que se confía mucho (Javi Díaz, Alfonso Pastor y Alberto Flores). Sin embargo, pese a que Iván Romero está contando para el técnico, se antoja inviable que aguante en un mes esencial sólo con el joven y con Rafa Mir. Y, todo ello, cruzando los dedos para que no haya más lesiones, porque a estas vacaciones navideñas se ha marchado con ocho futbolistas convalencientes: Jesús Navas, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Suso Fernández, Erik Lamela, Óliver Torres, Oussama Idrissi y Óscar Rodríguez, a los que cabe sumar varios tocados como Diego Carlos Santos, Lucas Ocampos o Ludwig Augustinsson y recordar que Jules Koundé se perderá el primer duelo del año, ante el Cádiz CF, por su expulsión ante el Barça.

Es decir, parece evidente que el Sevilla FC necesita reforzar su delantera y que además precisa que el elegido llegue lo antes posible. Hay varias gestiones en marcha, pero el club lo lleva -o lo intenta al menos- con secretismo, ya que es un secreto a voces que el pivote que no llegó en verano y/o un central son demarcaciones con ciertas carencias en la plantilla. "La dirección deportiva está para trabajar y para hacerlo, si hay que hacerlo, en el momento adecuado", se limitó a contestar este jueves José Castro, jugando al despiste en lo referente a la inminente apertura del mercado invernal de fichajes.

Eso sí, el máximo dirigente sevillista admitió que el equipo ha llegado con las fuerzas justas al final de este 2021, lo que a su juicio demuestra el enorme mérito que tiene este equipo, sin olvidarse de lo mucho que le han ayudado sus aficionados en los dos últimos partidos en casa: "La afición ayuda muchísimo, lleva en volandas al equipo y más ahora que tenemos tantas lesiones. Contra el Atlético de Madrid fue un partido de esos, llegamos con la gasolina justa. Esperemos que puedan seguir entrando al estadio por esta nueva ola y porque los necesitamos viendo a sus equipos y disfrutando de ellos".

El empresario utrerano realizó estas declaraciones desde la carpa desplegada por la Cadena SER en el Metrocentro de la Plaza Nueva de la capital hispalense, donde por trigésimo segundo año se ha realizado la 'Operación buena gente'. Castro ha participado en la entrega de juguetes y alimentos no perecederos para la campaña, que estará en el centro sevillano hasta el próximo día 3 de enero para ayudar a que los más necesitados tengan las mejores navidades posibles.

El Sevilla FC y sus peñas se vuelcan en la recogida de juguetes

No ha sido el único gesto solidario de la entidad. Desde el pasado 18 de diciembre, la Fundación del Sevilla FC, en colaboración con la Federación de Peñas Sevillistas, está llevando una campaña de recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin regalo en estas fiestas. Para unirse a esta iniciativa, la peña sevillista San Bernardo organizó en su sede una jornada de recogida de juguetes a la que se unieron las vecinas peñas Al Relente y Nervión Solidario.

"El acto estuvo encabezado por los presidentes de las diferentes peñas participantes: Diego Díaz y su vicepresidente, José Ignacio Macías, de la peña sevillista San Bernardo; Guillermo Jiménez, de la peña Al Relente; y Luis Rejano, de la peña Nervión Solidario. Todos los colectivos entregaron para la causa una gran cantidad de juguetes a los pies del portal de Belén instalado en la sede y al son de los villancicos del Coro de campanilleros de la peña sevillista Las Maravillas", explicó la entidad en un comunicado.