La condición que el United pone a Martial para dejarle irse al Sevilla

El delantero internacional francés Anthony Martial quiere dejar el Manchester United en este mercado invernal y ya le ha dicho a su representante, Philippe Lamboley, que desea jugar en el Sevilla FC, un viejo pretendiente que ya le ha tanteado en el pasado y que es el que más interés le ha demostrado. El club inglés, según asegura este lunes la prensa británica, le ha dicho que tiene abiertas las puertas de Old Trafford, siempre y cuando cumpla con una condición ineludible.

Esa condición es muy simple. El United ha instado a Martial y a su agente a que traigan una oferta económica que satisfaga y que compense al club. No pondrá trabas a su salida en enero... siempre y cuando la operación interese a la entidad de Mánchester, que le ha recordado que, en 2015, pagó 42 millones de euros por él y que tiene firmado un contrato hasta 2024 con una opción de prorrogarlo por un curso más.

Valorado en 35 millones de euros por el portal especializado Transfermakt y con un salario de más de 236.000 euros semanales, la operación es bastante compleja para el Sevilla FC, que confía en que el manifesto deseo del jugador de abandonar el United haga que el club británico baje un poco sus expectativas.

Martial, de 26 años y que ha metido 79 goles en sus 268 partidos, no juega desde el pasado 2 de diciembre, aún con Michael Carrick como entrenador interino tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer. Aún no ha debutado con el nuevo técnico de los 'Diablos Rojos', un Ralf Rangnick que ha declarado que entiende la frustración de Anthony Martial, pero que ha dejado claro que el jugador seguirá en la plantilla al no ser que su operación de salida interese al Manchester United.

"Es comprensible la postura de Martial. Podría entender sus intenciones, pero por otro lado, también es importante ver la situación del club. Estamos en tiempos de Covid, tenemos tres competiciones en las que todavía tenemos grandes ambiciones y queremos tener el mayor éxito posible. No sólo debe ser de interés del jugador, también debe ser de interés para el club. Hasta el momento, que yo sepa, no ha habido oferta de ningún otro club y mientras este sea el caso, se quedará", apuntó Rangnick en declaraciones que publica el Daily Mail.

No es la única noticia de este lunes relacionada con el United y el mercado de fichajes. El también delantero Edinson Cavani sigue negociando una salida del club y, además, el periódico Daily Star anuncia la posibilidad de que haya cambios en la portería de Old Trafford. Así, asegura que se plantea el fichaje de Emiliano Martínez, exportero del Getafe CF que desde 2020 destaca en el Aston Villa. En Mánchester ven al meta argentino de 29 años como el sustituto ideal del español David de Gea (31), que termina contrato en 2023 en una operación que rondaría los 60 millones de euros.