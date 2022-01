Rangnick le abre la puerta, el Barça presiona... pero el Sevilla tiene bien 'atado' a Martial

El alemán Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, admitía ayer en la previa del partido que hoy les enfenta al Wolverhampton, que entiende la decisión del delantero francés Anthony Martial de querer irse del club de Old Trafford.

"Dejó muy claro que quiere irse y, de alguna manera, puedo entender su decisión, porque quiere tratar de jugar con más regularidad en otro lado", afirmó el germano sobre la posición del futbolista galo, prinicpal objetivo del Sevilla FC.

"Sin embargo, esto no se trata solo de sus deseos, sino de qué equipos estén interesados en él, cumpliendo con las demandas del club. Tenemos que esperar y ver. Actualmente, el jugador no está lesionado, así que su ausencia (ante el Burnley) no tuvo que ver con nada de eso", apuntó. De hecho, no sólo fue ante el Burnley sino que tampoco fue convocado en el partido anterior ante el Newcastle y no juega nada desde hace más un mes. Hoy, previsiblemente, tampoco entrará en la lista frente a los Wolves.

Ayer, desde Barcelona especulaban con un posible trueque con un Dembélé al que, al igual que con Luuk de Jong, lo están presionando muchísimo para que siga el plan que tiene el Barça trazado con él. En su caso, para que renueve con las condiciones que pone el club y, de paso, libere masa salarial. De hecho, hoy mismo, Alemany y Laporta, en la presentación de Ferran Torres le mandaban una advertencia. "No se ha previsto ninguna reunión. Tampoco nos gusta ir contando los detalles. Ha habido contactos con los agentes desde hace cinco meses. Contactos con el presidente, con el vicepresidente... Ellos saben la posición del club. Saben lo que queremos, que se quede. Lo único que puedo decir es que no se puede dilatar más. Ellos saben cuales son los escenarios. Queremos una respuesta y a partir de ahí el club tomará medidas", avisaba el director deportivo.

Según el diario Ara, en el caso de que Dembélé diga que no renueva, el Barça lo ofrecería al Manchester United en una operación en la que asumiría toda la ficha de Martial y lo tendría cedido hasta final de temporada.

Es una forma más de presión que no le quita la delantera a un Sevilla FC, pues, tanto en el país de Martial, Francia, como en Italia ven como gran favorito a Monchi para hacerse con el francés. El diario L'Equipe publicaba hace unos días que el jugador está convencido de que puede tener el protagonismo que desea en el equipo de Lopetegui y la prensa italiana también publicaba hoy, ante el interés de la Juventus por el francés, que el club de Nervión está muy por delante, dado que la 'Vecchia Signora' tampoco tiene a Martial como primera opción.

El tiempo dirá cuanto se tarda en limar las asperezas y diferencias para que el francés pueda aterrizar en Sevilla. A partir de mañana, Lopetegui ya pierde a Munir y En-Nesyri y las prisas serán mayores.