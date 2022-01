La opción que maneja Sergio Rico para volver de inmediato a LaLiga

Era una de las grandes promesas de la cantera del Sevilla FC, pero, como en tantos otros casos, nunca terminó de ganarse el favor de la afición. Con tres trofeos de la Europa League en su cartera, Sergio Rico se marchó en 2018 para no volver, más que puntualmente, a la capital hispalense. Sendas cesiones al Fulham y el PSG precedieron a su compra definitiva por parte del campeón galo, con el que ganó otros cinco títulos, aunque el de Montequinto, a sus 28 años, anhela continuidad bajo palos para recuperar las sensaciones de antaño. No parece que le vayan a llegar en París, donde tiene por delante no sólo a Keylor Navas, sino al recién llegado Donnarumma, por lo que empieza a plantearse un cambio de aires, con LaLiga entre ceja y ceja.

Convalenciente en estos momentos por su positivo en Covid-19, el cancerbero nazareno maneja una propuesta para acabar, al menos, la temporada 21/22 en su país. Una vía que acaba de abrirse y que las partes estudian concienzudamente, porque el alto caché de Rico, que renovó hace unos meses hasta 2024 con los franceses, es prohibitivo para los modestos españoles. Así lo explica 'Le Parisien', que desvela contactos incipientes y presenta el hándicap de los emolumentos de Sergio, superiores a los 200.000 euros mensuales. Con todo, al no estar inscrito siquiera en la Champions, el panorama no se le presenta halagueño en tierras galas, por lo que todos pondrían seguramente de su parte para el bien colectivo.

El Mallorca es el club que ha preguntado por situación del ex nervionense, según Mateo Moretto (periodista de Sky Sports), ya que el principal competidor del veterano Manolo Reina, Dominik Greif, será baja por lesión entre seis y ocho semanas. Clermont y Saint-Étienne tantearon su cesión recientemente, aunque ambos intentos fracasaron enseguida, decantándose 'Les Verts' por Bernardoni. Ahora, los baleares aspiran a un préstamo seco, como dicen en Italia, que consiste en su llegada hasta el próximo 30 de junio de 2022, compartiendo ficha y sin opción de compra. Una oportunidad para que Sergio Rico se acerque un poco a casa.

Por el momento, el de Montequinto apenas acumula veintidós minutos oficiales en lo que va de curso, ante el Nantes en la Ligue 1, cuando hubo de suplir a Neymar para cubrir la expulsión de Navas. Pero ya el siguiente compromiso del torneo regular fue para Donnarumma. En la 20/21, al menos, superó los 1.000 minutos, entre Liga y Copa de Francia.