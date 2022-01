Corona: "Llevaba año y medio hablando con Lopetegui para venir"

Debutó antes de ser presentado. En parte por necesidad y por el gran número de bajas con las que cuenta el Sevilla FC, pero también por la importancia que el Tecatito Corona tiene para un Lopetegui que lo lleva pidiendo desde hace tiempo. Un deseo que el propio jugador mexicano corroboraba en su presentación oficial como jugador del Sevilla FC.

"He venido teniendo charlas con él desde hace un año y medio más o menos, también con mi compañero Oliver, que siempre me hablaba muy bien del Sevilla. Eso hizo más fuerte mi decisión de venir aquí" reconocía Corona, que está ilusionado con la etapa que le espera.

"Me siento más liberado. Ya llevaba tiempo buscando venir, saber lo que era el Sevilla y estar con un entrenamdor que me quería. Me siento muy feliz de mi trayectoria y aunque también agradeco a mi ex equipo por lo que logré, estaba buscando otros objetivos. Éste era el momento de venir y, por eso, me siento realizado por haber llegado al Sevilla", admite Corona, al que, a su vez, esa confianza de su técnico le hace ser más exigente: "Es lo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, ser halagado de esa forma es de agradecer y para sentirse afortunado; y ahora tengo que trabajar en el día a día y ser mejor para devolver esa confianza".

Corona apenas lleva cuatro días en la capital hispalense, pero ya le ha dado tiempo a ver lo que es el Sevilla y su exigencia. "La bienvenida fue espectacular, desde que bajé el avión con mi familia se han portado de una manera fenomenal y eso ha hecho que mi encaje a la ciudad y al equipo sea más fácil", destacaba el jugador sevillista, que no sólo había recibido consejos desde fuera sino desde muy lejos, desde Estados Unidos. "Chicharito (Hernández) me ha deseado lo mejor y me ha hablado maravillas del club y la ciudad", reconocía.

Ahora tal vez le espera lo más difícil, su adaptación a un Sevilla que pelea por LaLiga en España, un campeonato con más exigencia que el portugués, donde luchaba el campeonato con sólo dos rivales. "El Sevilla es un equipo grande, fuerte y poco a poco me iré familiarizando de cómo se vive aquí el fútbol. Qué voy a decir de un club que ha sido seis veces campeón de Europa. Yo espero seguir sumándole al Sevilla, al equipo, para que siga siendo favorito en la Europa League", destacaba el internacional méxica, que desvelaba lo que le ha dicho Lopetegui nada más incorporarse. "De mí espera lo que ha venido diciéndome, por lo que me conoce, me ha dicho que haga mi juego y disfrute el fútbol, que así es como uno logra sobresalir", aseguraba.

Aunque lo primero que le tocó vivir fue todo un derbi, uno de los que más tensión han tenido en los últimos años. "Ya me había tocado participar en algunos derbis. No fue la mejor manera de empezar, fue hacerlo con el pie izquierdo, pero el derbi ya pasó. En el equipo estamos unidos y sabemos lo que vamos a pelear en el futuro y a lo que podemos aspirar", advertía Corona, que no quiso crear polémica con la segunda parte del partido, que en el plantel sevillista nadie esperaba: "Fue un tema muy extraño que tuviéramos que jugar. Ésa es la sensación que tenemos en la plantilla, pero ya lo dejamos pasar y miramos para el frente".

Corona será el cuarto mexicano que llegue a la plantilla tras Torrado, Layún y Chicharito. Sólo el primero de ellos se asentó, por lo que para él es un gran reto convertirse en el primero que se hace un nombre como nervionense. "Me lo pongo como objetivo. Como mexicano voy a buscar hacer historia en un club que tiene historia, voy a trabajar para ello. Mi llegada puuede tener un impacto grande en México, allí sigue el fútbol español mucha gente. Y ahora me toca a mí trabajar y dar mi mejor versión", afirmaba.

Por último, señaló lo que puede aportarle a un Sevilla con mucha calidad en la plantilla y dónde prefiere jugar. "Yo siempre jugué arriba y me hace ilusión estar mas cerca de la portería, pero uno llega a ayudar. Si se me necesita abajo, estaré disponible", concluía.