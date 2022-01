Óscar Rodríguez, presentado por el Getafe: "No me arrepiento de fichar por el Sevilla, pero cuando no tienes minutos..."

El centrocampista madrileño Óscar Rodríguez aseguró este martes, en su presentación oficial como nuevo jugador del Getafe CF, que llega al Coliseum Alfonso Pérez "con la máxima ilusión y con muchas ganas" de sacar su mejor rendimiento. En este sentido, se mostró esperanzado de cara a sus opciones de disponer de los minutos que no ha tenido en el Sevilla FC de un Julen Lopetegui que, sin embargo, no le dio el O.K. a su cesión por lo que queda de curso hasta que se cerró el fichaje del Tecatito Corona y pasó el derbi de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis.

Óscar Rodríguez, formado en las categorías inferiores del Real Madrid e internacional con la selección española en dos ocasiones, llega al Getafe CF cedido por el Sevilla FC, en el que ha jugado la última temporada y media disputando 44 partidos oficiales y marcando dos goles.

"Un jugador que no tiene minutos no está muy contento y yo vengo con la máxima ilusión de buscar la titularidad, como todos, y dar un paso hacía adelante. Seguro que se va a dar aunque sé que nadie te va a regalar nada", dijo el joven futbolista, durante su puesta de largo ante los medios de comunicación como nuevo futbolista azulón.

"Vengo con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible. Por ganas no va a ser, porque voy a tratar de dar lo mejor de mí y sacar mi mejor rendimiento", confesó el futbolista madrileño, que regresará al Sevilla FC al final de curso y espera aprovechar estos seis meses para demostrar que puede ser útil en el conjunto de Nervión.

"No me arrepiento de haber fichado por el Sevilla FC aunque no hayan salido las cosas como quería. Yo estaba a gusto en Sevilla, pero cuando no tienes minutos tienes que buscar otras opciones. Ahora estoy aquí para hacer cosas grandes. El Getafe es una opción muy buena. Este equipo esta haciendo una plantilla muy buena y me viene bien porque si cojo buenos minutos puedo sacar lo mejor de mí", confesó.

Antes de su fichaje por el Sevilla FC, entre 2018 y 2020, Óscar Rodríguez jugó en el CD Leganés, club con el que debutó en Primera división y llegó a contabilizar 64 encuentros. El madrileño es la tercera incorporación del Getafe CF en este mercado de invierno tras las llegadas del delantero Borja Mayoral y del centrocampista Gonzalo Villar, también bajo la fórmula del préstamo y en ambos casos procedentes de la AS Roma.