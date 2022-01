Jordán: "Para zanjar el tema, el agredido fui yo, luego cada uno tiene la clase que quiere tener"

Desde que se jugará el derbi de Copa del Rey entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club y todo lo que ha generado tras el mismo, el único que aún no se había pronunciado al respecto ha sido Joan Jordán, el principal afectado. Hoy, con motivos de su renovación con el conjunto nervionense, el centrocampista catalán, en cuyo discurso no ha aludido a este tema, sí que ha respondido a una de las preguntas de los medios sobre el asunto.

"Como bien sabéis hasta ahora he estado callado. No sentía el decir nada pero estaba tranquilo. Sólo quiero decir una cosa y así zanjar el tema, el agredido fui yo. A partir de ahí lo demás está de más. Es una pena que en los campos pasen estas cosas, tenemos que transmitir valores y educación a los niños, a nivel personal, mi familia y yo lo hemos pasado bastante mal, mi gente lo sabe, mi familia incluso ha recibido amenazas y no deberían suceder estas cosas. Cada uno ha dado su opinión, yo zanjo el tema aquí, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener, aquí tengo a mis hijos y a mi familia, no voy a decir nada más", comentó Jordán.