Lopetegui, sin escudo: la sanción al Betis, la lucha por LaLiga, Isco, si se considera llorón...

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, atendía pasada la medianoche a 'El Partidazo de Cope' para analizar todo lo que rodea a la actualidad nervionense, hablando también de los rescoldos del derbi de Copa del Rey. No eludió ningún tema el vasco, más relajado que en las ruedas de prensa, cuando confiesa que "tratas de no equivocarte en el mensaje y que no salga el titular que no quieres; el periodista, lógicamente, busca lo contrario. Ahí viene el escudo" que se colocan los técnicos. Tampoco se relaja dentro del campo, aunque lo explica así: "Más que nervioso en los partidos, soy intenso. Cada uno tiene una manera de expresar sus sentimientos en un terreno de juego. Me veo representado en lo que ha dicho el Cholo en 'El Hormiguero'. Yo también intento empezar más tranquilo, pero el partido me arrastra. Quizás es más la intención nuestra de ayudar a los jugadores que la realidad; siempre lo hago para tratar de ser positivo y ayudarles para competir mejor, porque venimos de una época de pandemia en la que se oía todo".



DERBI

"Lo primero y, para mí, lo único importante para mantener el foco es ser capaces de tener tolerancia cero contra la violencia en cualquier campo de España, ante cualquier rival o camiseta. Cualquier agresión o intento de agresión, sin matices. Quizás me equivoqué en el torno, pero quise ser contundente después del derbi para dejar claro que es inadmisible. Hemos avanzado tanto que no podemos matizar nada para dar cabida a un borrego, tenga más o menos puntería o intención. No se puede seguir jugando; eso es lo que pienso"

"Hay una agresión y no se dan las condiciones para seguir; eso es lo que le manifiesto al árbitro. No creo en los castigos a los clubes, porque a los locos no los puedes controlar. Pero sí cómo reaccionas después; los propios aficionados van a señalar a los locos. A partir de ahí, Joan Jordan se empieza a sentir peor y yo le digo que se siente para que lo vea el médico. La afición del Betis es maravillosa y no creo que deba pagar por un energúmeno. Eso no va a ayudar a que haya menos casos, pero sí concienciar al resto"

"Lo único que sucedió fue la agresión y la indisposición del jugador. No hay absolutamente nada más. Espero que, como dentro de tres semanas se juega otro derbi, todos seamos capaces de apagar este caldo de cultivo para que ningún jugador del Betis pase por lo que pasó Jordán. Meternos en esos matices, insisto, nos hace perder el foco sobre lo importante. No vale soplar y sorber a la vez"

"Como todos se la cogen con papel de fumar, podría haber utilizado otro ejemplo (no el de la minifalda). Pero quería decir que no se puede demonizar al agredido. Hemos avanzado tanto, y en lo deportivo más, para retroceder con tantos matices"

"¿Que no hace tanto daño? Me parece un matiz perverso, porque el palo podía hacer daño y lo hizo"

"En Sevilla hay una convivencia sana, guasona y divertida entre dos grandes aficiones, muy pasionales, que demostraron, cuando hubo acontecimientos muy importantes, que saben ir de la mano"

"Todos tenemos la responsabilidad de bajar la pelota al suelo o intentarlo. Cada uno es responsable de sus actos y palabras. Tenemos una oportunidad de rebajar un poco el tono e intentar que no haya otro cafre que se sienta justificado para cometer una acción lamentable contra el que sea"



LALIGA

(Risas) "El Sevilla lo que no va a hacer, al menos su entrenador, es evitar que su afición se ilusione por cualquier objetivo. Eso es fantástico y hay que celebrarlo. Pero lo que puedo hacer por preservarla y que el equipo esté lo más arriba posible es centrarme en el siguiente partido. No es un mantra, sino la realidad. Los entrenadores vivimos en corto; me centro en Osasuna. Obviamente, no vamos a ponerle puertas al campo, tras dos temporadas magníficas. Queremos seguir luchando por cosas bonitas. No tengo ni idea de lo que será, pero que nos pille con ambición y con los pies en el suelo"

"No he dicho que no vayamos a apretar (al Real Madrid, que tiene que ir al Pizjuán), pero es uno de los muchos partidos que quedan. Lo único que sirve y nos ha servido los años anteriores es focalizar la atención en lo siguiente"



DIEGO CARLOS

"No pensé que me quedaba sin él. Siempre ha manifestado que estaba contento en Sevilla. Nunca lo he visto fuera, aunque ha habido rumores y, a lo mejor, situaciones"

FICHAJES

"Son cosas de Monchi y el consejo, aunque la opinión del entrenador se ha tenido en cuenta, claro. Martial y Corona llegan para complementar, tras dos pérdidas, como las de Suso y Lamela (que puede estar fuera otros dos meses más), de casi toda la temporada. Vienen para ayudarnos, pero tendremos que ayudarles nosotros a que la aclimatación sea lo más rápida posible. Los que han venido nos gustan y nos ilusionan; nos dan cosas que creo que nos faltaban"



ISCO

"Recomendaría que lo fichara cualquier equipo. No voy a ocultar que es un futbolista que me encanta. Todavía tiene fútbol en sus botas. Es del 92 y el fútbol le va a dar revancha. Ojalá, porque es muy competitivo y muy buen chaval; le tengo mucho cariño"

"De momento llamo a los míos (risas). Lo que pueda pasar en seis meses es una eternidad"



CHAMPIONS

"Nuestra ambición e ilusión era pasar a la siguiente fase de Champions. No lo conseguimos y nos quedó ese sabor a amargo. Una vez que pasó, nos ilusionamos mucho con la UEL, que es muy importante e histórica para nuestro club"



FLORENTINO Y RUBIALES

"Me lo crucé en el túnel de vestuarios cuando jugamos allí. El primer año discutimos un poco sobre un gol anulado, pero no hemos hablado en profundidad. Con Rubiales sí pude hablar un rato con la entrega del trofeo de la Europa League. Y alguna vez más. Tengo pocas virtudes, pero una por encima de todo. No soy rencoroso, porque me parece un sentimiento baldío. Trato de ser empatizo, de entender a los que opinan en contra, aunque a veces no esté de acuerdo. Obviamente, intento imponer mi opinión"

"En Sevilla es donde más a gusto he trabajado, pero también en Oporto, en la selección€ En el Madrid no tuvimos tiempo, la verdad, tras todo lo que había pasado con el Mundial. Aquí hemos tenido mucho tiempo para generar una buena simbiosis"



LLORÓN

Me llegan muchas cosas, a veces a través de mis hijos, que se ríen de mí con los memes. Una más. Pero ¿por qué me llaman llorón? Lo de tragar veneno lo dije tras perder un partido; son momentos que hay que saber digerirlos, pero con la fuerza para levantarte el día siguiente. Al contrario, me considero alguien que se adapta a las circunstancias adversas del fútbol, como las lesiones"

"Hemos tenido partido con 10' de la primera plantilla. En dos meses nos han pasado muchas cosas, pocas buenas (lesiones, covid, Copa de África), pero sí hemos exhibido el carácter de una plantilla que llegaba cada día sabiendo que algo podía pasar, pero que dependía de nosotros la respuesta"