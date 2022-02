El preferido de Monchi se pone en el mercado: "Daré un buen paso en mi carrera el próximo verano"

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, pese a las posibles y reconocidas carencias atrás, ha puesto todos sus esfuerzos económicos en el mercado que acaba de finalizar en reforzar una zona de ataque en la que había muchas lagunas por las lesiones y la marcha de los internacionales africanos.

En defensa, pese a contar con tres centrales más el 'comodín' Gudelj, toda su dedicación se ha centrado en repetir la jugada del verano y frenar la salida de una de sus dos principales piezas, en este caso, Diego Carlos.

Tanto Koundé como el central brasileño son unos jugadores muy codiciados a nivel internacional, están en el punto de mira de varios clubes de la Premier League y será muy difícil retenerlos a los dos en verano. Se da por hecho que Koundé saldrá, pues vendrán con una oferta mejor que la que trajo el Chelsea el pasado año, mientras que Diego Carlos estaba negociando su renovación cuando apareció el Newcastle y no sería descartable que, incluso, continuara muchos años en Nervión.

Pero pase lo que pase, Monchi ya atisba el mercado de centrales. Y, entre ellos, hay uno que ya intentó fichar cuando la marcha de Koundé en agosto parecía inminente. Se trata del holandés del Lille Sven Botman.

El propio jugador reconocía contactos con el Sevilla FC y que Monchi le había trasladado que irían a por él. Aunque al final, al no salir Koundé, se quedaría en la Ligue 1 y sería, precisamente, rival sevillista en Champions. "Fue decisión del club que me quedara, pero tampoco creo que sea una mala idea. Juego en la Champions League (Grupo G, junto a Sevilla, Wolfsburgo y Salzburgo), así que no fue un error quedarme. En el fútbol a veces va todo muy rápido, pero creo que con el tiempo todo encajará en su lugar", aseguraba el joven de 21 años el pasado mes de octubre.

Su cotización ha subido en este tiempo y en este mercado invernal era la otra opción que manejaba el Newcastle aparte de Diego Carlos. Sin embargo, se encontró con la misma respuesta contundente: Botman no se vende. El Lille está en octavos de la Champions y no piensa desprenderse ahora de uno de sus mejores hombres.

Pero las Urracas no eran las únicas interesadas. El nombre de Botman ha sido relacionado a lo largo de este último mes con Juventus, Milan y Atlético. El Sevilla, lógicamente, no estaba, ya que Monchi no ha movido piezas para intentar fichar a nadie ahí.

Y el propio internacional sub 21 holandés, que no oculta los clubes que le pretenden, reconocía contactos con dos de ellos, al tiempo que se ponía en el mercado de cara al verano. "Puedo confirmar que tanto el Newcastle como el Milan eran opciones concretas este invierno. Ambas eran buenas opciones para mí. Supongo que daré un buen paso en mi carrera el próximo verano", afirmaba a Ziggo Sport.

El próximo verano, previsiblemente, el Sevilla estará en la puja por un central. Aunque está por ver hasta donde está dispuesto a llegar para suplir a uno de sus dos baluartes defensivos. En estos meses, Botman ha subido su caché hasta los 30 millones en los que está valorado y, con esos clubes atentos, la puja se puede ir muy arriba. Lo que está claro es que en Lille no seguirá.