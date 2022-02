Julio Enciso, la perla paraguaya que encandila a Sevilla y Atlético

El fútbol de Paraguay ha depositado grandes esperanzas de futuro en Julio Enciso, talentoso y prometedor mediapunta que a sus 18 años se ha convertido en un referente del Club Libertad de Asunción con el que debutó cuando sólo tenía 15 y entidad que ha estado muy cerca de abandonar en este mercado de fichajes de enero ante la fuerte insistencia de clubes de LaLiga como el Sevilla FC y el Atlético de Madrid y, sobre todo, del Brighton inglés.

Así lo ha desvelado Pedro Aldave, representante de Julio Enciso, en unas declaraciones que han obtenido mucho eco en los principales medios deportivos de América del Sur, especialmente en Paraguay, donde dan por hecho que será muy complicado retenerle más allá del próximo verano, cuando a buen seguro se sumen más pretendientes a los tres que ya lo han intentado en las últimas semanas; entre ellos el Sevilla FC de Monchi.

En declaraciones para Radio Monumental, Aldave aseguró que "Atlético de Madrid y Sevilla FC también querían a Julio en este mercado de enero", pero admitió que la única oferta concreta puesta sobre la mesa del Club Libertad de Asunción fue la del Brighton, que si bien no convenció a la entidad guaraní es quien más opciones tiene de fichar a Enciso en verano. "Hoy los equipos españoles no tienen lo que tienen los equipos ingleses", argumentó el agente del joven paraguayo, sobre el músculo financiero de la Premier League.

"Cayó la posibilidad de que vaya ahora, pero la operación en sí no está rota. Sólo había una diferencia en el contrato y algunas cosas que no me gustaron. Bajaron algunos números que no corresponden, tengo que ver el tema de los impuestos, analizar otras cosas más... es mejor no hacer las cosas a las apuradas. Vamos a esperar un poco más, pero hay acuerdo entre Brighton y Libertad", añadía Pedro Aldave en Versus Radio, donde explicó los motivos por los que no se cerró una operación "récord".

"Éste no era el momento, las condiciones no estaban dadas, quizás el jugador se enoje un poco, pero es por su bien. Hay que seguir apoyándolo a que haga lo que mejor sabe, que se siga divirtiendo en la cancha", añadió el apoderado de Enciso, a quien le corresponde un 20 por ciento de los derechos económicos. Las cifras que maneja la prensa local sitúan por encima de la barrera de los 10 millones de euros la cantidad demandada por Enciso, valorado por el portal especializado Transfermarkt en 5,5 millones de euros.

Además de estrenarse con el primer equipo del Club Libertad con sólo 15 años, Julio Enciso se ha convertido también en internacional absoluto con la selección de Paraguay, con la que acumula ya tres participaciones. El precoz enganche, capaz de actuar también como extremo, ha disputado un total de 51 partidos oficiales anotando 10 goles y dando 5 asistencias entre la liga de su país y la Copa Libertadores.