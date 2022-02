El debut de Martial, otras dos lesiones, Rakitic vs Herrera... el Osasuna-Sevilla, en imágenes

Las lesiones no dan tregua al Sevilla FC. Parecía que sí, pero no. Gustavo Montiel se retiró lesionado a los seis minutos del encuentro que enfrentó este sábado a su equipo contra CA Osasuna en el estadio de El Sadar, aquejado en la parte trasera del mulso derecho. Y no fue el único. Poco antes, en el calentamiento previo al inicio del choque, Lucas Ocampos se cayó del once titular por cuestiones físicas. Fueron sustituidos por el croata Ivan Rakitic y el mexicano 'Tecatito' Corona.

Tampoco pudo llegar Fernando y habrá que ver si Navas y Delaney reciben por fin el alta médica esta semana. Las lesiones eclipsaron la gran noticia de la previa. Anthony Martial aparecía como la gran novedad en el once inicial de los nervioneneses en el que era su debut en LaLiga tras llegar en el pasado mercado invernal cedido por el Manchester United.

Osasuna y Sevilla empataban a cero en El Sadar en una primera mitad marcada por el alto ritmo de juego y las pocas ocasiones de las que disfrutaron ambos conjuntos. Jon Moncayola y el argentino Chimy Ávila gozaron de las ocasiones más claras. El primero pudo poner el 1-0 con un fuerte disparo que desbarató el meta marroquí Yassine Bono en su regreso al equipo (hubo minutos para los cuatro argentinos, los tres marroquíes y el mexicano que jugaron con sus selecciones hace unos días) y el delantero falló su zurdazo ante el arquero del cuadro hispalense.

En la segunda mitad, con los cambios, el cuadro nervionense mejoró muchísimo y rozó el gol, primero con un rodillazo fallido de En-Nesyri, luego con un cabezazo de Koundé y, la más clara de todas, en un penalti forzado por el galo en el minuto 91'. El lanzamiento desde los once metros de Rakitic lo paró Sergio Herrera, héroe del partido.

Disfruta, en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo, de las mejores imágenes del partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga disputado entre CA Osasuna y Sevilla FC.