El Sevilla habilita la activación de abonos contra el Dinamo y ya vende entradas para Zagreb.

El Sevilla Fútbol Club retoma la próxima semana la competición europea y lo hará para jugar la eliminatoria de Europa League ante el Dinamo de Zagreb, el próximo jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas. Para ello, el club de Nervión ha recordado a sus socios que deberán activar el carné para dicho encuentro, ya que no entra en el abono 'Fase de grupos'. Dicha activación podrá realizarse a través de la web del club hasta el próximo lunes 14 de febrero a las 20:00 horas, momento en la que el acceso de los abonados dejará de contar con precio bonificado. Dicha activación también puede realizarse en las taquillas del estadio, tanto el viernes 11 de 10.00 a 21.30 horas, como el lunes 14 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La activación, ya sea online o en taquillas, tiene un precio que va desde los 10 euros en Gol Norte y Gol Sur hasta los 30 euros en Tribuna Central Cubierta de Preferencia. Los asientos no activados saldrán a la venta para público general no siendo posible acogerse al descuento de abonado.

También se pueden adquirir entradas para este partido en la web del club con precios que oscilan entre los 30 euros en Gol Norte y Gol Sur a los 120 euros en Tribuna Central Cubierta de Preferencia. En taquillas, la venta estará abierta del lunes 14 al miércoles 16, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El jueves, día del partido, desde las 10.00 hasta el pitido inicial. Se ha habilitado además una promoción mediante la cual, todos los socios del podrán adquirir una entrada con el 50% de descuento para este partido a partir del martes 15 y hasta agotar disponibilidad.

Hay que recordar que el aforo máximo permitido para este encuentro es del 85%, mientras que están pendientes de reubicación los sectores S36 y S44, ambos de Gol Sur, a expensas de las fuerzas de seguridad. En caso de haberla, el club contactará con los afectados, reubicándolos en el propio Gol Sur. Por su parte, el periodo de inscripción de las entradas para menores de 5 años será el miércoles 16, de 10.00 a 19.00 horas. En función del número de inscripciones se realizará un sorteo en las zonas necesarias.

También está habilitada ya la venta para la afición sevillista de cara al partido del próximo 24 de febrero a las 18.45 horas en el Estadio Maksimir de Zagreb. Las entradas tienen un precio único de 17 euros y se pueden adquirir a través de la web del club. La venta se cerrará, siempre y cuando no se agote la disponibilidad, el domingo 20 de febrero a las 19.00 horas. Solo podrán adquirirla los socios -ya sea abonados, rojos o blancos- y serán nominativas, personales e intransferibles. No se admitirán cambios o devoluciones. La compra de la entrada supone la aceptación tácita de las medidas sanitarias y de seguridad que exija el GNK Dinamo Zagreb. Los desplazados deberán presentar DNI y entrada para su identificación. Aquellos que deseen portar alguna pancarta deberán comunicarlo al menos 72 horas antes del partido al Departamento de Seguridad del club a través del siguiente email: seguridad@sevillafc.es.