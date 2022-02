Jordi Sabaté y la entrevista más personal a Rakitic: "No nací sevillano, pero moriré siéndolo"

Jordi Sabaté es una de las caras más conocidas de España en la lucha contra el ELA. Hace cinco años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad degenerativa, mortal y sin cura que también sufre y está tratando de dar a conocer el ex portero del Sevilla FC Juan Carlos Unzué. En este tiempo, su salud se ha ido deteriorando, no puede hablar, apenas se puede mover y tiene dificultades para respirar, pero no ha perdido las ganas de vivir. Tiene un canal de Youtube con más de 22.500 seguidores y en él ha entrevistado al capotán del Sevilla FC, ivan Rakitic, gracias a un sistema de infrarrojos que lee el movimiento de sus ojos y los puede reproducir a través de un ordenador. Una emotiva entrevista en la que el centrocampista croata habla de temas personales y de lo que para él significa su actual club y su paso por el Barça.



- Cómo empezó su pasión por el fútbol

- Juego al fútbol desde pequeñito, cuando a los cuatro años empecé a jugar en mi pueblo, en Suiza. Es donde disfruto de la pasión futbolística de mi padre, que me inyecta ese virus del fútbol y ahí, de alguna manera, vivo el sueño de mi padre. Todo viene por él.

- Cuál es su filosofía de vida

- Vivir el presente, porque el futuro nunca sabes lo que depara. Ahora, tengo mi propia familia, intento disfrutar el máximo de tiempo con ellas. Por mi profesión, tengo que estar mucho tiempo tengo fuera y el estrés viene por sí mismo. Me gusta disfrutar el día a día con mis chicas, tenemos tres perros... es una familia bastante grande. También, disfrutar siempre el momento y sacar siempre una sonrisa a mis hijas.

- Lo que le hace feliz

- Me hace feliz ver que mi familia esté bien, que estén sanas, contentas, que mis hijas vayan por buen camino, que les pueda dar una buena educación, etc. Para mí, mi familia lo es todo y toda mi fuerza y energía la saco de mis chicas. Mi felicidad son ellas.

- ¿Qué aficiones tienes? Aparte de bailar sevillanas...

- Todo el tiempo libre intento disfrutar con mis niñas. La mayor está apuntada en tenis, que a mí también me gusta mucho, y la pequeña está más ligada a la hípica. Acompañarlas en todo momento que yo pueda, recogerlas del colegio, hacer los deberes.. jugar un poco a hacer de profesor. Todo es muy bonito. Esos momentos son para mí los más bonitos.

- Cualidades valoras más en una persona.

- Para mí, el respeto es la palabra más grande que hay. Todos sabemos que cada uno siempre tiene sus cosas y dificultades. Siempre digo que la fuerza hace la unión y esa fuerza es innegociable. Por eso cuando intento hablar de los míos, yo saco mi fuerza de mi familia. Trato de transmitir ese respeto a mis hijas. Es innegociable.

- Lo que significa el Sevilla FC para él

- Hace once años llegué a Sevilla. Un rubio loco, croata, suizo, que venía de Alemania. Sabía alguna cosa del Sevilla FC pero poco más. No hablaba el idioma y los primeros días era vivir una aventura, intentar entenderte con la gente con las manos o con lo que fuera. Pero desde el primer momento sentí un clic donde se veía esa conexión. Es difícil explicar el porqué. También el primer día conozco a la que es mi mujer y madre de mis hijas. Y puede tener eso ayudase. Había una conexión increíble. Yo suelo decir muchas veces que 'Yo no nací sevillano pero seguramente moriré sevillano', porque ése es mi sentimiento, soy uno más de la ciudad. Ya está unido todo lo que me enseñaron mis padres y las costumbres de aquí, con las que me identifico. Y Sevilla y España en general son parte de mi corazón y así va a ser para siempre.

- Su paso por el Barça

El Barça llegó en un momento muy especial, en el momento más importante de mi carrera, después de haber ganado la Europa League con el Sevilla FC; y fue un salto impresionante. Aunque me perdonarás -Jordi es del Espanyol- haber estado en el club más grande del mundo. El Barça ha sido muy importante, en especial vivir la primera temporada que viví yo, en la que logré todos los títulos, algo que todos querríamos desde pequeños. Estar seis años no lo habría imaginado nunca; ser el cuarto extranjero con más partidos de su historia es una barbaridad. Me siento muy orgulloso y tanto el Barça como la ciudad siempre las tendré en mi corazón, porque además, en Barcelona nació mi hija pequeña y eso va a estar ahí siempre.

- ¿Conocías la ELA?

- Sí. Mi excompañero Sergi Roberto ha tenido un caso con su madre que, por desgracia, falleció. Un ex entrenador mío en el Barça, Unzué, está en la misma lucha que tú. Sois un ejemplo para todos nosotros. Sois personas increíbles. Hace pocas semanas, un compañero de viaje estuvo en un entrenamiento y para nosotros sois un ejemplo.

- El mensaje de Rakitic a Jordi y a todos los enfermos de ELA

- Te quiero mandar de mi parte de la de todos mis compañeros del Sevilla FC y de todos los sevillanos un abrazo enorme, mucha fuerza y darte las gracias por el ejemplo que estás dando. Vamos a hacer que toda esa información crezca y que, como suele decir nuestro compañero Unzué, merece la pena vivirla -vida- y salir con mucha más fuerza para todos los que vienen por detrás. Entre todos hacemos una gran fuerza y estamos contigo.