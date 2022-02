El último acierto de Monchi en la Roma, sobre la mesa sevillista

El agente del Papu Gómez habría ofrecido a Cristante, que no entraría en los planes futuros de Mourinho

El Sevilla volverá a buscar en el próximo mercado estival un jugador que cumpla con las mismas características que Fernando, al que en el Sevilla FC suplen Gudelj y Delaney o, como ante el Elche, incluso Rakitic. Sólo el serbio tiene unas características parecidas al brasileño, pero pese a llevar tres años en el club, no acaba de convencer a Lopetegui para ese rol específico y sigue pidiendo un jugador que pueda darle descanso a la pieza angular de su centro del campo.



Tal vez por ello hayan aparecido a lo largo de los dos últimos años varios nombres relacionados con el equipo de Nervión (Cheick Doucouré, Elisha Owusu...), aunque Monchi siempre ha priorizado reforzar otras posiciones más necesarias o apostar por centrocampistas de roles diferentes, caso del mencionado Delaney.



Pero el próximo verano volverá a barajarse una incorporación en esa zona. Más aún cuando Gudelj afronta su último año de contrato y tratarán de buscarle una salida.



Tal vez por ello, según asegura Calciomercato, Beppe Riso, en representación de la agencia GR Sports, se habría reunido estos días con el director deportivo del Sevilla FC para ofrecerle una pieza de mucho nivel. Se trata del internacional italiano Bryan Cristante, uno de los últimos fichajes de Monchi para la Roma. El campeón de Europa, según asegura el periodista italiano Daniele Longo, está entre las posibles salidas que baraja el club para el próximo verano. Eso pese a ser titular para José Mourinho y a quedarle dos años de contrato.



Según Longo, Beppe Riso habría venido a Sevilla para hablar de otro de sus representados, el Papu Gómez y habría puesto este nombre sobre la mesa. Se trata de un jugador que cumple el rol que este año está teniendo con acierto Gudelj, el de poder jugar en el centro de la defensa además de hacerlo de pivote defensivo. Y sería un sustituto de garantías en cualquiera de las posiciones. No en vano, está valorado en 20 millones actualmente.

