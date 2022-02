Mensaje a González Fuertes: "Hay que hablar, no todo puede ser tarjeta"

Fernando Reges fue, una vez más, uno de los mejores del Sevilla. De un corte suyo y el posterior pase en largo al Papu Gómez partió el gol sevillista, brilló en la contención, demostrando que su lesión está olvidada, y evitó males mayores para su equipo.

"Era un partido complicado. Ellos tienen jugadores con mucha calidad, que saben tener el balón y jugar bien. Y nosotros no entramos cono normalmente lo hacemos. Hay que olvidarlo y pesar ya en el próximo partido", aseguraba el brasileño a Movistar+, donde recordó que el Sevilla afrontó el partido con algunas bajas. "Esta temporada estamos pasando algunos problemas, tenemos muchas lesiones y problemas con el coronavirus. Hay que seguir trabajando y sumando de tres en tres", añadió.

Fernando también lamentó la expulsión de Koundé, que vio la roja directa a raíz de un forcejeo con Javi Puado, y que le hará perderse el derbi. Y pidió a los árbitros que no sean tan radicales algunas veces. "Si el árbitro controla un poco hablando en un momento en el que todos están nerviosos (el jugador) hubiese podido seguir en el partido. Hay que hablar, no todo puede ser tarjeta. Si se habla, no pasa otra vez", advertía.

Por último, ante la pregunta de si se alejaba el Real Madrid, el jugador brasileño del Sevilla FC explicó que "el objetivo" de su equipo "no es ganar LaLiga, es otro". "Estamos pensando partido a partido no en LaLiga", concluyó.