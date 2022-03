Lopetegui, muy enfadado con el VAR, con "un césped que LaLiga no debería permitir" y con el calendario del Sevilla

El entrenador considera que el árbitro "perjudicó claramente" al Sevilla "al rearbitrar una acción gris" y manda un mensaje optimista con respecto a la lesión de Marcos Acuña

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se ha mostrado visiblemente enfadado después del empate de su equipo ante el Rayo (1-1), el quinto en los últimos cinco desplazamientos seguidos en una racha que le descuelga mucho de la lucha por el título y que incluso amenaza su segunda plaza ante el acoso del FC Barcelona (aún con un partido menos) y el Atlético de Madrid. El VAR, el césped de Vallecas y el calendario han sido los tres motivos principales del mosqueo del técnico vasco.

"Estamos tristes, nos vamos con una sensación negativa porque veníamos a por el triunfo, a por los tres puntos, pero sólo hemos conseguido un punto en un campo difícil. Campo, por llamarle algo. Este escenario no favorece ni el espectáculo ni la salud de los futbolistas. No debería permitirse un césped así en Primera división. El Rayo, por su historia, por la calidad de su equipo y por el juego que propone merece otro césped, esto no beneficia a nadie y alguien de LaLiga debería tomar medidas en este aspecto", se quejó Lopetegui en un discurso que tenía muy claro en su cabeza y que repitió, casi palabra por palabra, ante las cámaras de Movistar+, los micrófonos de SFCRadio y también en rueda de prensa.

"No sé opinar del VAR porque no nos dejan saber hacerlo, porque los árbitros nos han explicado una cosa y luego resulta que es de otra. Nos han contado los árbitros que el VAR sólo entra en acciones de 'blanco o negro', en caso de un error de bulto, pero que el VAR rearbitra los partidos, que las jugadas 'grises' no se reinterpretan. Eso no ha sido así hoy", añadió el entrenador del Sevilla FC, que consideró que "el árbitro (Martínez Munuera) fue decisivo y perjudicó" a su equipo.

"Yo no las veo en el momento, pero ahora sí he visto las imágenes y, en la segunda claramente se rearbitra una acción, una interpretación del árbitro que ha visto penalti en una acción que me parece 'gris'. No toquemos los grises porque si no tendría que intervenir constantemente y no tendría fin. Estamos muy confundidos por lo vivido en otros partidos previos, en los que, con el mismo árbitro, en ningún caso se rearbitró. Nos sentimos claramente perjudicados, porque el árbitro da marcha atrás a su primera decisdión, que era lo que había visto sobre campo", insistió.

De otra parte, Lopetegui admitió que "cada vez cuesta más ganar" y "hay que analizar los motivos", ya que hay "grandes equipos" que se acercan por detrás. El míster del Sevilla FC lamentó el gol del Rayo: "Era una de las fortalezas de Bebe, su gran disparo, y ha metido un golazo en un momento en el que queríamos dar un paso adelante". "Futbolísticamente, creo que hemos hecho cosas bien, aunque nos hemos precipitado un poco al final y Dimitrievski ha estado muy bien en las dos últimas que hemos tenido, muy claras", añadía sobre la volea de Martial y el cabezazo de Delaney en el tiempo añadido.

Sobre los lesionados, el preparador del Sevilla dio buenas noticias sobre Marcos Acuña y elogios a la actuación del canterano José Ángel Carmona. "Ha estado muy bien partido complejo", dijo sobre el jugador del filial antes de cruzar los dedos con el argentino: "Creemos que no se ha roto, le hemos cambiado porque ha sentido una molestia y no ha jugado de inicio porque era de los jugadores que estaban en rojo por la carga de minutos. Creemos que no está roto, pero tenemos que ver".

"Este cansancio y las lesiones también forman parte de jugar cada tres días, de tener que jugar el jueves en la Europa League y luego jugar en LaLiga a las 14:00, como otras veces a las 16:00. No podemos hacer nada más que aceptarlo, no hay excusas en este sentido, como tampoco con las bajas. El calendario es el que es", señaló en un claro tono crítico antes de valorar la vuelta de los octavos de final de la Europa League con la visita al West Ham: "Las espadas están en todo lo alto, la eliminatoria está al 50% y vamos a intentar recuperarnos para prepararnos bien e ir a Londres a ganar".