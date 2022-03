Lopetegui sólo mira a la enfermería

El Sevilla apenas podrá preparar nada hasta la próxima semana; sólo seis jugadores profesionales en los primeros entrenamientos

Decía Julen Lopetegui tras empatar ante la Real Sociedad que ahora iba a tener dos semanas para descansar, entrenar lo que no ha podido en semanas de dos partidos en siete días e intentar recuperar jugadores. Pero a tenor de las primeras sesiones tras el duelo ante el equipo donostiarra sólo podría aspirar a lo último, a ver si alguno de los futbolistas que ahora tiene en la enfermería está disponible en la difícil visita del Sevilla FC al enrachado Barça.

Diego Carlos, Rafa Mir, Acuña, Rekik, Papu Gómez, Fernando y Suso ocupan ahora mismo la enfermería sevillista. Y salvo el caso del gaditano, la recuperación del resto debería estar cercana, ya que algunos de ellos arrastran problemas musculares y sólo Fernando tiene un dolor en el tobillo que persiste desde enero y que le ha hecho pensar parar definitivamente y operarse.

A estas seis bajas por lesión se unen los once que se han marchado con sus selecciones y que no regresarán, como poco, hasta el miércoles de la próxima semana. Son Bono, Munir y En-Nesyri (Marruecos), Dmitrovic y Gudelj (Serbia), Ocampos y Montiel (Argentina), Tecatito (México), Augustisson (Suecia), Koundé (Francia) y Delaney (Dinamarca). Y a ellos, incluso, se unen los jugadores del filial Juanlu y Carlos Álvarez, que están con la sub 19.

Ante esto, sólo queda recuperar, descansar... y empezar a pensar en la próxima semana. Porque esta, en cuanto a preparación para el partido, parece 'perdida'. Los dos primeros entrenamientos de la semana apenas han contado con seis jugadores del primer equipo (Jesús Navas, Rakitic, Jordán Jordán, Óliver Torres, Lamela y Martial) y casi han sido entrenamientos del filial con uns cuantos profesionales.

De hecho, pensar en lo que viene es lo que harán, porque a partir de este miércoles, tras la última sesión de la semana, tendrán unas 'mini-vacaciones' hasta la próxima semana. Entonces espera añadir a esos seis hombres alguno de la enfermería, no así aún los internacionales.

Con lo que sí han contado ha sido con el respaldo de la cúpula directiva, encabezada por el vicepresidente José María del Nido Carrasco, por el director deportivo Monchi y por su segundo Fernando Navarro, que han mostrado su respaldo al grupo ahora que las críticas por los últimos resultados arrecian. El momento es clave, se enfrentan a su inmediato perseguidor, en tres semanas llega el Real Madrid y la distancia con sus perseguidores se ha reducido en los últimos partidos. Mantener la calma en estos momentos de duda puede ser clave en las nueve finales que le quedan a LaLiga.