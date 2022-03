"Eres mi heroe en carne y hueso. Te quiero mucho", el emotivo discurso de Lopetegui a Unzué

El entrenador del Sevilla FC y antiguo compañero del meta navarro se emocionó elogiando su lucha contra el ELA

Aunque sus nombres han estado ligados al Sevilla FC en diferentes temporadas, pocos saben que el actual técnico sevillista Julen Lopetegui compartió selección y fue compañero de habitación de Juan Carlos Unzué durante un mes en el Mundial jugado en Rusia en 1985.

Luego, los dos pasarían por el Barça, se enfrentarían sobre el terreno de juego y se cruzarían en los banquillos. Por eso, Lopetegui, aprovechando la entrega del Dorsal de Leyenda por parte del Sevilla FC, le quería dedicar unas palabras a una persona a la que ha definido como su héroe.



"Ya han hecho una recoppilación de lo que has sido como deportista, pero yo prefiero hablar de nosotros, de lo inspirador que eres con tu comportamiento tu mensaje y tu positivismo. Quiero hablar cuando te conocí. (...) De aquel mes en la antigua URSS como compañeros de habitación, un momento donde estábamos llenos de ilusión, de planes... pero en ninguno de ellos teníamos en la cabeza en que te convirtieras, aparte de una leyenda, en alguien tan ejemplar y tan inspirador. Cuando tenemos la tentación de quejarnos, paramos porque tú nos llevas al límite. Para mí eres un ejemplo y así trato de transmitírselo a mis jugadores y a las personas que conozco. Eres mi heroe en carne y hueso. Te doy las gracias por lo que representas y por cómo lo representeas. El lema del Sevilla -Nunca se rinde- no puede tener mejor representación. Te quiero mucho", le decía el hoy entrenador del Sevilla FC.



Zubizarreta: "Nos has permitido saber las cosas que son importantes"

Si Lopetegui fue compañero por un breve lapso de tiempo, Andoni Zubizarreta lo fue en toda su etapa en el Barça. El mítico portero vizcaíno, que también aclaró que fue compañero de habitación de Lopetegui en el Mundial de Estados Unidos 94, quiso agradecer a Unzue todo lo que transmite como ejemplo de vida y de lucha.

"Tenía la misma idea de darte las gracias por lo que nos enseñas en el día a día. No es una cuestión de estadísticas, es una cuestión de vida y ahí estás siendo un ejemplo. Nos has permitido saber las cosas que son importantes. No hubiese pasado si tú no nos hubieses dado visibilidad a los enfermos de ELA", aseguraba el ex de Athletic, Barça o Valencia, quien también agradecía haber ensalzado con su ejemplo la posición de portero, a veces, la más desagradecida del fútbol

"También quiero darte las gracias porque nos has reunido a los raros, a los que llevábamos el uno, esos somos los que estamos ahí y creo que lo que estás haciendo es un ejemplo. Nuestro papel es luchar uno contra uno, no dar ventajas, aguantar, nunca rendirse, defender hasta el final la integridad de esta portería y saber que lo hemos dado todo para lograrlo. Gracias por prestigiar el número uno", aseguraba en referencia a esa lucha que lleva a cabo.