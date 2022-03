Las sensaciones de Fernando y la sombra del quirófano.

El brasileño optó por un tratamiento conservador para intentar jugar algún partido hasta final de temporada

Parte de la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club se encuentra disfrutando de unos días de descanso hasta que vuelvan al trabajo el próximo lunes, y decimos parte porque otra está concentrada con sus selecciones estos días y otra, la de los lesionados, que trabaja estos días en la ciudad deportiva con la intención de poder estar la semana que viene con el grupo. Estos son los casos de Diego Carlos y Papu Gómez, a los que se ha podido ver por la Carretera de Utrera trabajando en solitario y que podrían ser los primeros en estar a las órdenes de Julen Lopetegui.

Mucho más complejo es el caso de Fernando Reges. El centrocampista brasileño decidió hace un par de semanas no operarse de su dolencia de tobillo y optar por un tratamiento conservador para intentar ayudar al equipo hasta final de temporada y pasar entonces por el quirófano. Pero lo cierto y verdad es que '25' no ha podido jugar desde el derbi de Liga ante el Real Betis. Desde entonces, Fernando se ha perdido tres partidos de Liga (Alavés, Rayo Vallecano y Real Sociedad) y la eliminatoria completa ante el West Ham. Aunque intentó estar en el partido de vuelta, al final el brasileño fue el descarte en la lista de convocados y pese a que viajó a Londres, no llegó a estar en el banquillo.

Por el momento, Fernando no ha podido volver al campo y por delante quedan nueve partidos de Liga para intentar amarrar la Champions League y luchar por la segunda plaza. Cuántos partidos pueda jugar dependerá de las sensaciones que tenga Fernando con su tobillo, el próximo duelo es en el Camp Nou y no parece probable que el brasileño pueda estar en condiciones. De operarse, estaría de baja unas semanas, según informa Marca, por lo que no peligraría su participación en la pretemporada.

Intocable para Lopetegui... hasta la lesión

Fernando es un jugador importantísimo para el entrenador del Sevilla FC. Así lo demuestran sus números esta temporada y desde que llegó al Sevilla FC. En la temporada 21/22 ha disputado un total de 32 encuentros repartidos entre LaLiga, Champions y Europa League. No en vano, hasta su lesión, tan sólo se había perdido dos encuentros y los dos en LaLiga. Ante el Atlético de Madrid en la jornada 18 por sanción y en la jornada 23, frente a Osasuna, donde no fue convocado.