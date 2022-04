Courtois, su debate con los sevillistas y la sentencia: "Metimos tres en un solo tiempo"

El portero del Real Madrid discutió con la afición del Sánchez-Pizjuán, a la que elogia cargando contra la de Osasuna

La celebración de los jugadores del Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán tras culminar su remontada -polémica aparte- olía a título. Como si hubieran ganado una final. Y como quedó demostrado después, así era. De un plumazo acabaron con las esperanzas del Barça, que perdió al día siguiente con el Cádiz CF y dijo adiós a sus ya pocas opciones, y alejaron a un Sevilla FC que tampoco tenía a esas alturas muchas esperanzas.

El triunfo fue valorado como tal en el plantel madridista como ha desvelado Thibaut Courtois en su podcast personal en Youtube: 'Thibaut Talks'. El meta madridista hace leña del rival blaugrana, pero sobre todo habla de ese partido en el Sánchez Pizjuán y desvela algo curioso, que estuvo debatiendo con la grada el posible penalti de Vinicius. Y, en este sentido, elogia el comportamiento de los aficionados del Sevilla pese a que suelen ser bastante efusivos contra el Real Madrid. "En teoría no se puede -las imágenes del VAR por las pantallas-, pero pasaron las imágenes en las pantallas del estadio. Ellos decían que era mano, yo justo estaba bebiendo y me senté un momento. Y acabamos debatiendo de ello. Yo creo que yo tenía razón y no era mano, aunque el árbitro dijo lo contrario... A mí me gustan los ambientes hostiles, cálidos, pero si se mantiene un respeto, no pasa nada porque me digan que soy un paquete, sé que es para sacarme del partido. Pero ahí estábamos debatiendo tranquilamente, no como en casa de Osasuna, que nos tiraron cosas", señala el portero belga.

Courtois tenía claro que ganar en Sevilla podría acabar con unas esperanzas del Barça alimentadas en el 0-4 del Bernabéu, pero que a la postre han significado un punto de inflexión en la trayectoria del equipo de Xavi, que ha dado un importante bajón desde entonces. "Tras perder el Clásico, allí -en Barcelona- tenían esperanzas de remontar, de que ese partido nos hubiese dado un golpe mental, pero fue al revés. Tras el parón, jugamos un partido complicado en casa del Celta, que siempre es difícil, en casa ganamos al Getafe y ahí ya sabíamos que había dos partidos clave: el Sevilla, que iba segundo, y Osasuna, cuyo campo siempre es difícil. Si ganabas todos, y con algún pinchazo del Barcelona, pues estás como estamos, muy, muy cerca. Estamos contentos con las victorias, sobre todo con la de Sevilla, era un equipo que no había perdido en su campo y que tenía la mejor defensa de la Liga... y les metimos tres en un solo tiempo, y remontando. Así que muy bien", añadía.

Un triunfo celebrado por todo lo alto. "Después de Sevilla había bastante euforia. Sabíamos que había rivales que pensaban que nos podían remontar. Si el Sevilla nos ganaba se ponía a nueve puntos; y aún pensaban que había Liga. Pero remontar ese partido, demostrarle al Barcelona y al Atleti que no pinchas donde ellos esperaban que pinchásemos, ya generó una euforia. Sabíamos que en Pamplona había que ganar también. No es oficial aún, pero estamos tan cerca que ya no se puede escapar. A la primera que podamos hay que cerrarlo", indicaba justo antes de que el Barça cayera ante el Rayo (0-1). La primera será este sábado ante el Espanyol y les bastaría un empate.