Monchi, un "cadáver" que valora la "exigencia" de y para un Sevilla que debe "apretar los dientes"

El director general deportivo de los nervioenses admite que "lo del viernes fue difícil de digerir", pero destierra la presión y aboga por "sufrir" para "valorar" las cosas

"Sí, el viernes fue un día difícil de digerir. Creo que está siendo la temporada más complicada que he vivido como director deportivo, pero, dentro de todo, el equipo, el club y todos han respondido en un año difícil. La exigencia va en nuestro ADN, y por eso hemos crecido tanto. Vamos a intentar conseguir los 12 puntos que quedan. Yo el viernes por la noche era un cadáver, estaba muerto, pero el sábado te levantas y dices 'oye, pon los pies en el suelo'. Lo que podemos conseguir este año es una cosa histórica; no lo habíamos conseguido (acceder a Champions vía LaLiga) tres años consecutivos nunca. Mira el Atlético, con el doble de presupuesto que nosotros y tiene al Betis cerca; el Barcelona el otro día celebraba la victoria porque era un gran paso para meterse en la Champions... Hay que valorar las cosas sin perder la exigencia", confesaba Monchi en los medios oficiales del Sevilla FC desde el Real de la Feria.

El isleño sabe que con la mitad de los puntos restantes sobra para asegurar, al menos, la cuarta plaza, por lo que valora el esfuerzo y la autocrítica que ha realizado el vestuario nervionense para cambiar la dinámica en la recta final de campeonato: "El equipo ha hecho examen de conciencia de lo que pasó el viernes. Hoy daba gusto verles entrenarse, porque ellos saben que estamos cerca del objetivo y, ahora, falta apretar los dientes para conseguir los puntos necesarios, primero para meternos en Champions y, luego, para mirar arriba si es posible". Con todo, elimina todo ápice de presión, ya que no cree que, por haber estado casi toda la primera vuelta en la segunda plaza, sea una obligación recuperarla.

"Firmo cualquier puesto que signifique Champions. Cuanto más arriba mejor, pero no hay que menospreciar lo que se consigue. La exigencia es buena, pero hay que valorar las cosas. No se puede analizar la temporada sin valorar todo lo que ha pasado. Y, a pesar de eso, llevamos 29 ó 30 jornadas en puestos de Champions. Además, creo que vamos a clasificarnos, aunque no será fácil; nos tocará sufrir", pronostica el alto ejecutivo del Sevilla FC, que ya pasará a partir de junio su particular test de valoración, como perfeccionista que es. Apuestas que no han salido tan bien, pese a ser defendidas públicamente, como afrontar la temporada con sólo tres centrales natos, estarán sobre la mesa, aunque bien es cierto que lo de la plaga de lesiones era impensable.