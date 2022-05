Martial y Koundé se apuntan para Villarreal

Los dos franceses han vuelto a ejercitarse con el grupo en el día de hoy, el delantero no juega desde que cayera lesionado ante el Madrid

La plantilla del Sevilla Fútbol Club ha vuelto a ejercitarse en la mañana de este jueves en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios donde sigue preparando el choque del próximo domingo ante el Villarreal, donde los de Julen Lopetegui estarán arropados por más de mil sevillistas en las gradas de La Cerámica.



Además, Lopetegui ha acumulado un par de buenas noticias, pues hoy ha podido contar con Jules Koundé, que ayer no se ejercitó con el grupo, y con Anthony Martial, que no juega desde que cayera lesionado en el encuentro frente al Real Madrid.



También se ha visto en la sesión de hoy a Suso, que ayer no se dejó ver con sus compañeros. Todo apunta a que el gaditano también podría entrar en la lista de convocados para Villarreal, donde Lopetegui tiene las bajas seguras de los lesionados Rekik y Fernando.