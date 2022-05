Courtois: "Felicito a Bono por el 'Zamora', creo que no va a jugar... Es un buen amigo, me alegro por él"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, dejó su portería a cero ante el Betis en el último partido de LaLiga Santander, pero felicitó al guardameta del Sevilla Bono por llevarse el galardón de portero menos goleado. "Felicito a Bono porque creo que no va a jugar mañana y se va a llevar el Zamora. Es buen amigo mío. Me alegro mucho por él", aseguró en Movistar dando por perdido el 'Zamora'.

No confirmó Courtois el adiós del brasileño Marcelo y mostró su deseo de ganar la 'Champions' juntos. "No sé si se ha despedido. Eso que salga él y lo explique. Termina contrato. Es una leyenda, que me ganó una Champions, así que ojalá ganemos una juntos el sábado. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Jugar finales así no viene mucho a pesar de que el Real Madrid haya jugado varias", dijo

El portero belga agradeció el apoyo de la afición y afirmó que "gracias a ellos" están en la final de la Liga de Campeones por el impulso que dieron desde la grada en las remontadas europeas. "Ojalá les podamos dar una alegría".

"El partido de hoy era para coger más ritmo. La intensidad ha estado más baja. Ellos se lo han tomado más como un partido de verano. Había que coger ritmo y no lesionarse. Entrenamos algo de físico esta semana para tener un impulso y llegar bien al sábado", sentenció.