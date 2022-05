Castro pasa lista: el futuro de Lopetegui, las ventas, Luis Suárez, Martial, el nuevo Sánchez-Pizjuán...

El presidente del Sevilla recuerda las lesiones que les han lastrado y confía en que Monchi acierte con los próximos fichajes

José Castro, presidente del Sevilla FC, ha analizado la actualidad de la entidad una vez finalizada la temporada mirando ya a la próxima y antes, a un verano que se presume movido en Nervión, con varios nombres en la rampa de salida como posibles ventas de renombre. "A nadie escapa que hemos crecido vendiendo, pero en las dos últimas temporadas no hemos vendido. No estamos obligados pero si llega esa oferta fuera de mercado, como otras veces, venderemos. Haremos un equipo competitivo, porque llegaran otros, esto no es nuevo, esto ya se ha hecho antes. Se irán unos y vendrán otros. Hay una dirección deportiva, y se cuenta con Lopetegui, que luego pone a los jugadores. Pero no nos temblará el pulso si hay que vender a algún jugador. Vinieron a por Koundé y a por Diego Carlos y no vendimos, pero eso no puede ser eternamente, porque no tenemos el presupuesto que tienen por ejemplo los tres que están por encima nuestra. Engañar a la gente no es bueno, y no voy a engañar a nadie. Haremos los traspasos necesarios si llegan una oferta fuera de mercado, se estudiará cada caso. Unos se irán y otros vendrán", ha explicado en los micrófonos de La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, donde ha tratado más asuntos.

Tramo final de LaLiga: "Se nos ha hecho un poco larga LaLiga. No soy muy de hacer balances, pero es cierto que tres cuartas partes de la temporada hemos jugado extraordinariamente y un cuarto, no. Culminamos bien con una buena victoria y los números no engañan a nadie, con tres clasificaciones seguidas a Champions League por la liga, algo fundamental y necesario en el tema deportivo y económico".

Lastrado por las lesiones: "Es verdad que ha sido una temporada extraña, no es normal que tuviera fluidez de juego en gran parte de la temporada y al final no. Pero ha habido una plaga de lesiones increíble. En las competiciones europeas no estuvimos bien, tampoco en la Copa. El equipo llevaba una dirección importante, incluso reforzamos al equipo para ello, pero nunca viví el problema de lesiones que vivimos este año. No quiero poner paños calientes, pero qué casualidad que los tres de mayor presupuesto son los tres primeros, y además han surgido tantos contratiempos€ Si no hubieran ocurrido tantos, ¿qué hubiera ocurrido?".

Nota de la temporada: "La nota tiene que ser muy buena. El sobresaliente sería hacer algo más. Es de un notable alto, tenemos que valorar lo que estamos haciendo. Llega un momento que parece que estar en Champions es nuestra obligación y se hace de corrido. Hay equipos que buscando el mismo objetivo que nosotros, y hay que valorar estar tres clasificaciones para Champions consecutivas. Insisto, valoremos en su justa medida lo que estamos haciendo".

Futuro de Lopetegui: "Ya lo hemos dicho muchas veces. Lopetegui tiene dos temporadas más con nosotros, y no hay ninguna reunión hoy con él porque se ha ido de vacaciones. Ya la tendremos seguro para planificar. No podemos pensar en otra cosa que su continuidad".

Tiene el apoyo de la grada: "Hace once jornadas, en el Sevilla-Betis también la afición coreó el nombre de Lopetegui. La afición tiene la sabiduría suficiente para saber que hemos logrado de nuevo una clasificación de Champions, y por tanto hay que estar contento con los profesionales que tenemos. Los resultados están ahí, y somos autocríticos porque en los últimos diez partidos hemos estado muy mal, con muy mal juego. Es una realidad. Pero hemos de valorar la temporada completa, además de las dos anteriores".

La final de la Europa League: "Todos los sevillistas nos sentimos orgullosos de esa final, todos los empleados hicieron un enorme trabajo. La UEFA quedó enormemente contenta por la final, el estadio lució con una belleza especial, con los colores de los equipos y luego del campeón, la UEFA nos dio la cinco estrella por el estado de césped. Todo es fruto del trabajo de infraestructura y las remodelaciones hechas en nuestra casa".

Luchar por LaLiga: "El Sevilla no se pone techo en nada, es nuestra forma de ser, hemos crecido mucho y lo que queda por crecer es más difícil porque hay equipos de un potencial muy importante. Queremos ser competitivos para mantenernos ahí, el campamento base debe ser la Champions y aprovechar para conseguir en algún momento algo más importante, nunca se perderá la ilusión por eso".

Interés en Luis Suárez: "No sé si está en la calle o no, no voy a hablar de jugadores que no son del Sevilla, aunque se haya despedido del Atlético de Madrid. LaLiga terminó anoche".

Errores de la temporada: "Aquella directiva que no tiene autocrítica no es buena para la entidad, sabemos reconocer los errores, y tratamos de arreglar esos errores. La autocrítica es buena, todos hemos hecho cosas mal, pero la entidad crece a un buen ritmo y eso no quiere decir que no mejoremos cosas y que podamos hacerlo mejor".

Lopetegui acepta que le vendan a jugadores importantes: "Lopetegui es el entrenador del Sevilla para los dos próximas temporadas, y sabe cuál es el objetivo de la entidad, qué queremos, cómo somos, cómo lo hacemos, repito que vamos a tener un equipo competitivo y buscaremos la fórmula para tener el mejor equipo posible. La pandemia nos ha dado un golpe económico a todos, las cosas no caen del cielo, tendremos que hacer un movimiento, pero nada de época de vacas flacas. Tendremos un buen equipo la próxima temporada".

Monchi: "La dirección deportiva lleva trabajando tiempo, hará grandes cosas como siempre. Siempre aspiramos a tener la mejor plantilla, las ventas dependerán de las ofertas, si no nos satisface no se harán. Tenemos una extraordinaria plantilla".

Lesiones: "Hay algunas que no se pueden prever, una fractura es una fractura, si alguno se tuerce el tobillo, pero en lo que se pueda reforzar se hará".

Bajo rendimiento de Martial: "No puede ser de otro modo, hicimos un esfuerzo importante, un jugador que ha demostrado su valía pero no se ha podido adaptar, ha tenido varias lesiones. Era una cesión pura y volverá al United. No ha rendido como queríamos, no quiero decir que no lo haya intentado, pero no han salido las cosas".

Hablar con Lopetegui para cambiar cosas: "De tres temporadas, ha habido una racha de diez u once partidos que hemos estado mal. Sin tantas lesiones qué hubiéramos hecho, hubo momentos que una parte de la plantilla ha tenido que jugar muchos partidos y acababan lesionándose. Lopetegui quiere jugar bien y ganar partidos. Tenemos contacto continuo con él, se habla de todo con él".

¿Nuevo estadio?: "En las próximas dos o tres semanas puede que tengamos el informe de Legends, sabemos que necesitamos una cubierta, ha llovido en muchos partidos, también por el calor, buscaremos las soluciones y saldrán de ese informe, no sabemos si echaremos abajo este y haremos uno nuevo, por hablar de una posibilidad, pero nuestra afición necesita un estadio moderno".