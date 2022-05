Desde Italia vuelven a vincular a Alexis Sánchez con el Sevilla FC.

El delantero de Tocopilla saldrá este verano del Inter de Milán con la carta de libertad, pues le queda un año de contrato

Ya fue vinculado con el Sevilla Fútbol Club el verano pasado y no ha llegado oficialmente la estacion estival en este 2022 y ya ha vuelto a ser colocado en la órbita del conjunto hispalense. Hablamos del delantero chileno Alexis Sánchez, que después de tres años en el Inter de Milán dirá adiós a la escuadra 'neroazzurra' este verano. Al ex del FC Barcelona todavía le resta un año de contrato con el Inter pero el club ya le ha dejado claro que no cuentan con él, lo que unido a su elevado salario, ha hecho que le abran las puertas de salida.

No en vano, el club interista pondrá facilidades y le dará la carta de libertad, por lo que el chileno será libre para negociar con cualquier clubes en unas semanas o incluso días. Y en esta tesitura está el chileno, al que han vuelto a vincular con el Sevilla FC. Según TMW, el club de Nervión ha movido ficha y se ha interesado por la situación y las exigencias del atacante chileno. Para el futbolista, al que sin duda no le faltarán ofertas en estas semanas, es importante el proyecto deportivo que le presenten más allá que lo económico, pues entre sus prioridades está el seguir compitiendo en Europa y a poder ser, en la Champions League, algo que el Sevilla FC sí le puede ofrecer.

El principal escollo en este caso sería el alto salario del chileno, que en el Inter percibe unos siete millones por temporada, algo a lo que el Sevilla nunca llegaría, aunque todo podría compensarse con una prima de fichaje, como suele ser habitual en el caso de los agentes libres. A sus 33 años, el de Tocopilla ha firmado esta temporada 9 goles y cinco asistencias en 39 partidos disputados como 'neroazzurri'.



El Valencia también anda tras sus pasos

Habrá mucha competencia por Alexis Sánchez, incluso en LaLiga, donde otros equipos han sonado para hacerse con sus servicios. Ese es el caso del Valencia. Hace un par de meses, la web Calciomercato apuntaba que la entidad che estaba evaluando seriamente la contratación del 'Niño Maravilla', siempre y cuando encajara dentro de la austera política económica y deportiva de Meriton Holdings y Peter Lim, dueño del conjunto mediterráneo. Alexis sería una opción para relevar al portugués Gonçalo Guedes, el cual acaba contrato también en 2023, y parece que saldrá de Valencia CF.