El Sevilla devuelve el guiño a Sarabia y la afición se ilusiona con una posible vuelta

El extremo madrileño, que reconoció que busca una salida del PSG hacia un equipo que le "permita jugar" con asiduidad, tiró piropos a la capital andaluza y a la entidad de Nervión, que no tardó en responder con más halagos

El Sevilla FC y Pablo Sarabia han ilusionado por momentos a un sevillismo ávido de noticias de fichajes, a pesar de que la temporada 2021/2022 oficialmente aún no ha terminado. El madrileño visitará la capital andaluza con la selección española y ha aprovechado para hablar lindezas de la ciudad y del equipo nervionense, cuyo paso aún es recordado por la afición del Sánchez-Pizjuán. El club ha estado rápido y ha devuelto los elogios con un mensaje (guiño incluido) en redes sociales que se ha llenado de comentarios pidiendo su fichaje.



Sarabia llegó al Sevilla FC en el verano de 2016 por sólo 400.000 euros, aprovechando una cláusula de su contrato y el descenso del Getafe CF. En el club blanquirrojo dio un rendimiento espectacular en años irregulares del equipo y con muchos cambios de entrenadores. En 2019, después de jugar 151 partidos oficiales en los que anotó la friolera de 43 goles y dio 38 asistencias, se marchó al PSG por 18 millones justo antes de entrar en su último año de contrato.



En París ganó títulos y rindió mucho en lo poco que le dejó jugar la pléyade de estrellas (Mbappé, Di María, Neymar, luego Messi...) y se marchó cedido al Sporting de Portugal, donde se ha salido con 22 tantos y nueve asistencias, poniéndose de nuevo en el escaparate. Con 30 años, está en un gran momento de forma y, aunque le quedan dos años más de contrato con el PSG y Transfermarkt le valora en 25 millones de euros, espera que le den facilidades para salir este verano.



"Se lo dije a mi agente, ahora mismo quiero estar concentrado en estos cuatro partidos, es el objetivo más cercano. Cuando acabemos esta convocatoria con España habrá que ver y valorar cuál es la mejor opción. Lo que quiero es jugar y sentirme importante, veremos si la solución está allí (en el PSG) o no", declaró Sarabia en una rueda de prensa desde la concentración de la selección española, con la que jugará dos partidos esta semana, al ser preguntado por una posible vuelta a LaLiga tras haber sonado para Real Sociedad o Sevilla FC, entre otros.



El primero de esos dos encuentros será este jueves ante Portugal en el Benito Villamarín de Sevilla, una ciudad muy especial para el madrileño. "Tengo familia allí, y los tres años que pasé allí fueron increíbles. Me motiva ir, voy con muchísima ilusión, jugar en Sevilla es un plus. Disfrutaré mucho y espero que la familia también disfrute", afirmó sobre su regreso a la capital hispalense, donde vivió como jugador del Sevilla FC.





Pero entendimos las solicitudes del PSG y su deseo de descubrir algo más. Estamos felices de verlo crecer y jugar en París. ¿Sabes?", comentó Monchi en una pequeña entrevista concedida a Le Parisien tras el traspaso de Pablo Sarabia al PSG