Pochettino advierte a Lopetegui de los riesgos de cambiar el Sevilla por el PSG

El técnico argentino advierte de la "impaciencia", la "obsesión por la Champions" y la facilidad con la que se generan "tormentas" en el club galo, donde Al-Khelaïfi le da tiempo al recién llegado Luis Campos para que elija nuevo entrenador

Mauricio Pochettino aún habla del París Saint-Germain en primera persona, pero a nadie se le escapa que el argentino está viviendo sus últimos días como jefe del banquillo del Parque de los Príncipes. Él no es ajeno a todo lo que se comenta y es consciente de que sólo sigue siendo entrenador del PSG porque Nasser Al-Khelaïfi aún no ha terminado el cásting de técnicos y porque le está dando algo de tiempo al recién llegado Luis Campos, que ni siquiera ha sido anunciado aún como nuevo director deportivo tras la desvinculación el pasado jueves de Leonardo de Araújo.

Luis Campos fue segundo entrenador de Jose Mourinho en el Real Madrid y uno de los primeros nombres que ha tocado ha sido el del portugués, quien en principio seguirá en la AS Roma tras convertirse en el primer ganador de la nueva UEFA Conference League, que une a sus dos Champions y una Europa League. Zinedine Zidane, que también habría dado largas; el 'Muñeco' Gallardo (River Plate), Rubén Amorim (Sporting CP) o Christophe Galtier (OGC Niza) son otros de los integrantes de un cásting que mantiene en vilo al Sevilla FC por la teórica presencia de Julen Lopetegui.

Desde el club de Nervión, tanto José Castro como Monchi vienen remarcando de manera insistente y repetitiva que Lopetegui tiene contrato hasta 2024 y que está en permanente contacto con el club para seguir de primera mano la evolución en la planificación de la 22/23. No obstante, después de que el de Asteausu se negase a hablar de su futuro mientras estuviese en juego alguna competición, sorprende el silencio sepulcral mientras proliferan las noticias que apuntan a que maneja ofertas jugosas y su continuidad no está tan clara como se daba por hecha tras la tensa pero a priori productiva reunión de hace dos semanas.

Mientras Lopetegui no salga a zanjar su futuro, con el precedente aún cercano de Unai Emery y el PSG, la afición del Sevilla FC no podrá estar del todo tranquila. Todo esto lo está viviendo Pochettino con un pie dentro y otro fuera del club parisino. El argentino sigue hablando en primera persona, pero no ha evitado declaraciones con tono crítico en una entrevista en la que ha criticado que los dirigentes galos no valoren el trabajo realizado y donde sólo ha dado una pista sobre su futuro: "en cualquier sitio menos en el Barça, por respeto al RCD Espanyol". "Soy perico y, además, mi mujer y mis hijos no me dejarían", explicó.

Pochettino ha concedido una entrevista a la emisora catalana de radio Esports3, donde advierte a Lopetegui y al resto de candidatos a ser su sustituto, al apuntar que el PSG "está desesperado por ganar la Champions" y no se contenta con otra cosa. "El objetivo es ganarla y es normal que se generen 'tormentas', pero lo revertimos ganando la Ligue 1 al igual que el Manchester City ganó la Premier en Inglaterra", se reinvidicó, asegurando que todos los problemas que le van a costar el puesto se deben a la eliminación a manos del Real Madrid.

"Con las expectativas y el vestuario que tenemos, ha sido un aprendizaje continuo. Estuvimos a un paso de eliminar al Madrid, al igual que Chelsea, City y Liverpool. Hemos ganado lo mismo que otros técnicos anteriores como Ancelotti, Blanc... pero hay mucha impaciencia en el club. Creo que se buscará la fórmula de entendimiento para que jugadores, cuerpo técnico y directiva podamos ir todos a una", añadió Pochettino, en claro tono crítico aunque sin salirse de esa primera persona del plural.