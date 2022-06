Castro, sobre la venta de Koundé, Lopetegui o el adiós de Diego Carlos

El presidente del Sevilla FC manda una advertencia al Chelsea por el central francés

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha participado esta tarde en el I Encuentro +Nervión que ha organizado el diario ABC, en el que ha tratado algunos de los temas de actualidad del club nervionense, ha analizado la situación del mercado de fichajes, la posible salida de Koundé, la continuidad de Lopetegui o la despedida de Diego Carlos, que tendrá lugar en los próximos días.

"Ya no sé cómo decirlo. Creemos en Lopetegui. Creemos en nuestro entrenador. Le hemos estado compitiendo LaLiga al Real Madrid, algo que era impensable por razones de presupuesto. Y hemos jugado muy bien en tres cuartas partes de la competición. Lopetegui es nuestro entrenador. Se ha equivocado podido equivocar como nos equivocamos todos los profesionales. El equipo no ha jugado bien al final y a él no le gusta que lo diga, pero lo digo. Creemos en él y va a seguir con nosotros", aseguraba Csatro, quien recordaba que el técnico guipuzcoano aún tiene dos años de contrato con la entidad y que la idea es que los cumpla.

Con el técnico atado, el mercado es el gran protagonista y, en este sentido, advertía que está "enormemente parado". "Casi no estamos todavía en el mercado. Se ha hecho alguna cosa...", destacaba el presidente sevillista, quien reconocía que ya no hay tanta necesidad de vender: "En cualquier órgano de dirección de una sociedad estamos obligados a cuadrar las cuentas. Eso es una cosa y otra es que tengamos necesidad de vender de cualquier cosa antes del 30 de junio".

Con eso mandaba una advertencia a un Chelsea que quiere cerrar cuanto antes la llegada de Jules Koundé, con el que el Sevilla se ha puesto duro. "Koundé es tan bueno que es normal que los grandes clubes se interesen por él, pero hasta el momento no ha habido nada con respecto a él. Si hay que vender a Koundé, se venderá. Si no se da la posibilidad, no se venderá. El Sevilla ha demostrado que solo vende por ofertas de fuera de mercado", añadía.

Y, en este sentido, se refería a una salida que si se ha producido, la de Diego Carlos, y en su regreso en los próximos días para despedirse de todo el sevillismo. "Va a venir a dar las gracias a los sevillistas y al Sevilla FC porque está agradecido tras su marcha, pero antes ha dejado plata y su esfuerzo en el club. Fue esencial con ese gol en Colonia ante el Inter", afirmaba.

José Castro también hacía balance de una temporada que fue histórica por la tercera clasificación consecutiva para la Champions, pero en la que que tuvo un lunar muy doloroso: la Champions. "Una de las cosas que no hemos hecho bien esta temporada ha sido nuestra participación en la Champions. Es la competición más exigente de todas. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel este próximo año", aseguraba el presidente del Sevilla, quien defendió las nuevas equipaciones, que han generado controversia entre los aficionados: "Son muy bonitas y con un contrato más beneficioso económicamente".