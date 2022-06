"Sarabia quiere ir a Sevilla"

El futbolista del PSG, recién empezadas sus vacaciones, se tomará unos días de relax antes de decidir su futuro mientras los rumores sobre una posible vuelta al Sevilla siguen en el aire

Pablo Sarabia va a ser uno de los nombres del mercado. El extremo del PSG ha completado una gran temporada cedido en el Sporting de Portugal, donde ha jugado 47 partidos en los que ha marcado 22 goles y ha firmado 9 asistencias, unos números excepcionales que ha redondeado en la última llamada de Luis Enrique y anotando otros dos goles, frente a Suiza y República Checa, y dejando una asistencia en el empate frente a Portugal. Todo ello ha provocado que muchos clubes se interesen por el madrileño y el Sevilla FC tampoco es ajeno a ello. Han sido varios los guiños que Sarabia ha enviado al club de Nervión en los últimos meses aunque en la plantilla de Julen Lopetegui su demarcación está más que cubierta con hombres como Suso, Tecatito, Lamela y Ocampos.

Por su parte, el PSG intentará hacer caja con el español y recuperar los 20 millones que pagó al Sevilla, a sabiendas de que un año en París devaluaría su venta. También el propio jugador ya ha dejado claro en más de una ocasión que quiere jugar y en el horizonte ya está el Mundial de Qatar... "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva. De momento no está decidido -donde jugará-, desde hoy empezaré a pensar. Es tiempo de vacaciones, de reflexión, ver qué decisión se toma y cómo va cuadrando todo. Ha sido una gran temporada en Portugal y con la selección también. Es algo que tengo que meditar bien, no he tomado una decisión todavía, cualquier opción es posible", dijo tras acabar su participación con España el pasado domingo.

En el Sevilla FC todo dependería de la salida de alguno de los hombres de banda, especialmente Ocampos, que puede traer alguna oferta en este mercado procedente desde la Premier League. Pero como en todo, el tiempo apremia, y también el Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal se mantienen al acecho de lo que decida Sarabia, el que obviamente sabe que en Sevilla sería protagonista, algo importante para estar en el Mundial de Qatar.

Incluso hace unos días, el conocido representante de futbolistas Pedro Bravo aseguró que la opción favorita del madrileño sería la del Sevilla. "Se está hablando mucho del Atlético pero él quiere ir a Sevilla", confesó en El Chiringuito. Una frase que no ha tardado en circular por las redes sociales, donde muchos sevillistas esperan que sea cierta.

Y es que si por la afición del Sevilla fuera, estaría más que claro. Así, un 81% de los votantes en nuestra #EncuestaHelvetiaED querrían ver de nuevo a Pablo Sarabia con la camiseta del Sevilla FC la próxima temporada, mientras que un 19% cree que su etapa en Nervión ya terminó.