El Barça presiona a la baja y 'filtra' que el Sevilla está nervioso por Koundé

El equipo blaugrana quiere sacar al jugador por menos del mínimo de 65 millones que se ha estipulado

Lewandowski, Bernardo Silva, Koundé... El Barça apunta alto y ni siquiera sabe si puede fichar. Las famosas 'palancas' aprobadas la pasada semana en la Asamblea le han abierto la posibilidad a Joan Laporta y Mateo Alemany de afrontar algunas de las contrataciones de altura que se ha planteado para este verano. Pero mucho tendrán que avanzar de aquí a final de mes para que LaLiga les permita gastar en la medida que ellos quieren.

Lewandowski no va a costar menos de 40 millones. Bernardo Silva y/o Raphinha, pese a la 'ayuda' de Guardiola, no menos de 55. Y aún tendrían que competir con el Chelsea por Jules Koundé, pagar los 55 kilos que costó Ferran Torres... Y salvo que Frenkie de Jong finalmente salga por la millonada que están pidiendo, no habrá dinero para subvencionar esos fichajes. E incluso en ese caso, LaLiga les ha avisado con que, mientras tengan la deuda, sólo podrán invertir en fichajes un tercio de lo ingresado.

Tal vez por ello y porque todo va para largo tratan, por un lado, de convencer a sus objetivos para que aguanten, caso de Lewandowski; y, por el otro, de presionar a los clubes donde éstos militan para que rebajen o acepten jugadores a cambio.

En el caso del Sevilla FC, Monchi ya dejó claro que no quería futbolistas. Ni siquiera a un Eric García que pusieron sobre la mesa. Y el Barça sabe que difícilmente va a poder llegar a los entre 65 y 80 millones que se prevén en la venta del central francés. De ahí que ya hayan filtrado que el Chelsea no se mueve y que el Sevilla empieza a ponerse nervioso por ello.

El club blaugrana intenta poder rebajar, incluso, esos 65 kilos que se aventuran como tope mínimo por el francés. Y para ello espera que a Monchi le entren las prisas a la hora de reconstruir el equipo y pueda aceptar una rebaja. Cuentan también para ello la presión del propio Koundé, que el pasado año se quedó a disgusto y este año tiene asumido que va a salir.

Los mensajes del Sevilla, al menos de cara a la galería, son que no van a malvender al jugador y tras el traspaso de Diego Carlos a un precio que los aficionados consideraban bajo no pueden repetir con el mayor valor que ahora mismo tienen en la plantilla. Incluso si todo lo dicho fuera cierto, aún queda mucho margen para avanzar en otra dirección. Monchi ya dijo que se iba a cerrar poco o nada antes del 1 de julio, a Koundé le queda casi un mes para incorporarse y en ese tiempo, la presión del Barça se puede quedar en fuegos de artificio.