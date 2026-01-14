Alejandro Davidovich logra su primera victoria del año en Adelaida

Tras sufrir una dura derrota en su debut en Brisbane, Alejandro Davidovich ha conseguido su primera victoria del año en el ATP 250 de Adelaida, superando sin excesivos problemas a Rinky Hijikata

Alejandro Davidovich comenzó el año con muchas dudas la semana pasada en el ATP 250 de Brisbane, donde llegaba con muchas expectativas en búsqueda del primer título de su carrera, sin embargo, terminó perdiendo contra Brandon Nakashima. No obstante, esta semana el malagueño tiene una oportunidad incluso mayor en Adelaida, donde es el primer cabeza de serie. Por lo pronto debutaba frente a al local Rinky Hijikata y se ha podido quitar las malas sensaciones con una victoria dominante, dando el primer paso de un camino que se antoja complicado por los rivales que va a tener enfrente.

Tras lo problemas del mencionado partido ante Nakasshima, contra Hijikata ha sido otra historia, logrando una victoria cómoda en dos sets, sin conceder apenas oportunidades hasta cerrar el partido por 6-3 y 6-2. Seguro con el saque, contundente al resto y dominador desde el fondo de pista, en un partido idóneo para coger ritmo para lo que viene las próximas semanas. Tras el duelo mostró sus impresiones: "No son fáciles los primeros partidos del año, siempre son difíciles. Al final no sabes donde está tu nivel pero al final el trabajo duro de la pretemporada está dando sus frutos".

El tenista español confía en disfrutar de un buen curso en este 2026 pese al complicado inicio: "Estoy tranquilo, sé que hemos hecho un buen trabajo y al final es cuestión de paciencia y vendrán las oportunidades". Por lo pronto le quedan tres partidos si quiere estrenar su palmarés en Adelaida y desde este domingo buscará la machada en el Open de Australia.

Contra la gran aparición de 2025

Tras esta gran victoria siguen los desafíos para Foki, quien ahora se va a enfrentar al monegasco Valentin Vacherot, la gran aparición del final de la temporada 2025, en la que consiguió ganar el Masters 1000 de Shanghái cuando estaba lejos del top 100 mundial. Por lo pronto en Adelaida, donde es el 5º favorito, no ha sufrido nada, ya que ha pasado la segunda ronda sin tener que saltar a la pista por la retirada de Thanasi Kokkinakis. Por todo esto, Davidovich no se confía: "Vacherot es un jugador muy agresivo. Tiene todas las armas. Ha mejorado mucho. Le he visto entrenar en Mónaco y sé que es muy trabajador que pone muchas ganas y será un partido muy duro. Ha mejorado mucho de fondo de pista así que creo que va a ser un partido muy duro".