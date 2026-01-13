La redención de Davidovich y Munar empieza en Adelaida

Alejandro Davidovich y Jaume Munar no han comenzado del todo bien el año en Brisbane y la United Cup, respectivamente, sin embargo, los dos aspiran a todo en el torneo de Adelaida esta semana

Tras comenzar el año con ciertas dudas, tanto Alejandro Davidovich como Jaume Munar, segunda y tercera raqueta del tenis español, están necesitados de un golpe de efecto que les ponga de nuevo en el ritmo crucero con el que acabaron 2025. Por ello ambos peleando porque les salgan las cosas rumbo al Open de Australia, que arranca el domingo, por lo que tienen tiempo de ir a por todas en el ATP 250 de Adelaida. Allí el balear debutó con victoria y ahora se le complican las cosas, mientras que el malagueño es el primer cabeza de serie y tiene una oportunidad perfecta para estrenar su palmarés.

Davidovich perdió en su debut en Brisbane ante Nakashima y ahora tiene que cumplir en Adelaida, donde ya conoce su rival en octavos de final, donde debutará ante Rinky Hijikata, 115 del mundo, quien se impuso a Tristan Schoolkate en el duelo australiano de la jornada y será el rival del español. En un partido muy igualado, Hijikata hizo valer su favoritismo para cerrarlo con un doble 6-4.

En lo que se refiere a la otra español del tenis español, Munar, debutó este lunes con victoria en primera ronda frente a Daniel Altmaier, al que arrasó 6-3 y 6-0, lo que ahora le genera un reto de categoría, el tercer favorito del torneo, Fran Cerúndolo. La pista australiana se adapta a la perfección al argentino y debería ser favorito, sin embargo, el gran despliegue de Jaume en su estreno le hacen, como poco, limitar el favoritismo del albiceleste. Por otro lado, el otro gran candidato al evento, Tommy Paul, tendrá un duelo estadounidense en su debut ante Reilly Opelka, que ha roto las opciones de una de las estrellas australianas, Alexei Popyrin.

Bautista pierde en su estreno en Auckland

A la espera de lo que pase en Adelaida, las cosas no han ido bien en Auckland. Allí Roberto Bautista ha caído eliminado en la primera ronda ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en dos mangas. En su primer partido del año, Bautista, ganador del torneo en 2016 y 2018, no pudo con un rival infalible con el servicio un día más, logrando hasta con 22 saques directos, lo que le llevó en volandas a la victoria por 3-6 y 6-7 en una hora y 38 minutos de partido. Una rotura le valió a Mpetshi Perricard para apuntarse la primera manga y en la segunda no falló en el desempate, su especialidad.