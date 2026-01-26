Ben Shelton, en su mejor versión antes de enfrentarse en cuartos de final a Sinner

El estadounidense llega lanzado al momento de la verdad: competir contra el vigente bicampeón consecutivo del Open de Australia, en un partido en el que ninguno de los dos quiere ceder

Ben Shelton no tiene nada que perder ante Jannik Sinner, no achantándose ante el dos veces campeón del Open de Australia. El estadounidense vuelve a pasar a cuartos de final en Melbourne, pisando fuerte en los Grand Slams. Aunque superar al número 2 del mundo no será algo sencillo, las sensaciones que tiene son muy positivas, asegurando en la rueda de presa post partido que su ''juego es muy diferente'' al de hace un año'.

El partidazo ante Ruud, una amenaza para Sinner

''Creo que hoy hice un montón de jugadas en el día de hoy. Hice voleas que hace tiempo hubiera fallado, pero siento mucha confianza con respecto a mi juego en la red ahora mismo. Estoy tomando grandes decisiones, así que no tengo que precipitarme y sobregolpear a la bola. Estoy subiendo a media pista en los saques correctos, en los golpes correctos, eligiendo los momentos adecuados, y por eso gano muchos puntos. Soy capaz de acercarme a la red y de explotar el instante en el que mi oponente está muy lejos del fondo, usando la dejada cuando lo necesito. Creo que mi toma de decisiones hoy fue muy limpia, muy acertada'', dijo Shelton sobre el partido que ganó y remontó contra Casper Ruud 3-4, 6-4, 6-3, 6-4.

Confía en su juego

''En primer lugar, la manera en la que estoy ejecutando mis jugadas en la red me va a suponer una gran ventaja. La manera en la que estoy variando el ritmo desde el fondo es muy diferente a hace un año. Hoy me costó mucho encontrar mi ritmo, fue la primera vez que jugaba de noche aquí, y las condiciones son completamente diferentes. Sin embargo, he podido lograr una victoria muy dura en cuatro mangas, y siento que jamás le he pegado a la bola con el drive tan bien como en este torneo. Siento que tengo muy buen control de la bola y que a su vez le estoy pegando más fuerte que nunca'', contaba Bel Shelton sobre los cambios en su estilo de juego.

Eso sí, es realista y sabe que sus rivales pueden haber subido también el nivel: ''También creo que mi juego al resto ha mejorado mucho. Hace un año no estaba cómodo restando de derecha, era incapaz de colocar muchos restos en juego, tenía que utilizar el chip muchísimo para poder meter la bola. Ahora estoy acercándome a un punto en el que siento que estoy en 'modo muro', que soy incapaz de fallar un resto. Ese es un aspecto que me ayuda muchísimo, porque tienes que desplegar un tenis ofensivo para ganar a los mejores. Todas estas cosas juntas son las que provocan que mi tenis sea un poco diferente al de hace un año. Eso sí, todo el mundo está trabajando y evolucionando de manera constante, no solo yo''.