Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del martes 27 de enero | Alcaraz busca romper la maldición y Sabalenka ir en busca de la corona

Los números 1 Carlos Alcaraz e Iryna Sabalenka serán los grandes protagonistas de la jornada, intentando avanzar hasta las semifinales del Australian Open 2026

Los cuartos de finales del Open de Australia 2026 llegan cargado de sorpresa. Una jornada interesante en el cuadro masculino, en el que Carlos Alcaraz busca superar por primera vez los cuartos ante Álex de Miñaur, mientras que del duelo entre Zverev y Tien saldrá el rival de Djokovic. En el cuadro femenino, Sabalenka busca vengarse tras perder el pasado año el título en la final, por lo que para pasar de ronda deberá superar a Iva Jovic. Coco Gauff tiene la misma misión contra Elina Svitolina si quiere llegar a las semifinales. Cuatro duelos donde saltarán las chispas.

Horario día 10 Open de Australia - Cuartos de final

Aquí puedes consultar los horarios de los cuartos de final del Open de Australia 2026. Cabe recordad que en Melbourne son 10 horas más que en España, por lo que los partidos se disputarán en la madrugada y la mañana del martes 27 de enero, según los horarios peninsulares. Todos los partidos tendrán lugar en el Rod Laver Arena.

01:30 - Aryna Sabalenka vs Iva Jovic

La número uno del mundo se enfrenta a la revolución del torneo, la joven Iva Djovic. Sabalenka llega tras sufrir más de lo esperado ante Mboko, pero demostrando por qué es la reina de la potencia en Melbourne. Por su parte, la estadounidense asombró al mundo tras derrotar a Putintseva con un aplastante 6-0, 6-1, siendo una de las revelaciones del año.

No antes de las 03:30 - Alexander Zverev vs Learner Tien

Los cuartos de final también tendrán un duelo de contrastes absolutos. Alexander Zverev, número 3 del mundo, llega con un estado de forma imperial tras batir a Cerúndolo. El alemán mostró una agresividad nunca vista en su derecha, teniendo que lidiar con la estabilidad si quiere pasar a semifinales contra todo un matagigante como es Learner Tien. El vigente campeón de las Next Gen Finals tiene toda la energía del mundo para sacar de quicio a los más experimentados en el campeonato.

09:00 - Coco Gauff vs Elina Svitolina

Lucha de titanes entre dos jugadoras que lo darán todo por avanzar de ronda. Coco Gauff busca ganar su segundo Grand Slam con un físico difícil de igualar, aunque cuidado con Elina Svitolina que ha superado a sus 31 años sin problemas a la joven de 18 años Mirra Andreeva. Ambas jugadoras aún tienen mucha cuerda, en un partido ene lq ue probablemente la paciencia sea tan importante como al potencia: mientras Gauff sabe manejar el ritmo, Svitolina tiene experiencia cómo para forzar los errores de su rival.

A continuación - Carlos Alcaraz vs Álex de Miñaur

El que quizá es el partido más esperado de la jornada, tanto para los españoles como para los anfitriones del torneo. Carlos Alcaraz busca romper su maleficio histórico en los cuartos de final de Melbourne ante el ídolo local, Álex de Miñaur. El murciano no tuvo problemas ante Tommy Paul, demostrando madurez y buen ritmo. Pero ojo, el australiano ha alcanzado el mejor nivel de su carrera hasta ahora, por lo que no hay dudas de que intentará asfixiar a Alcaraz con su velocidad defensiva. También hay que tener en cuenta el público, gran parte de la Rod Laver Arena empujará para evitar que Carlitos logres el pase a su primera semifinal australiana.