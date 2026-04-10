Carlos Alcaraz - Bublik, en directo el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El español se mida al kazajo en busca de un billete para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. Y ambos han tenido que jugar tres sets en la ronda anterior para clasificarse

¡Buenas tardes! Arrancamos ya este nuevo directo sobre el partido que enfrentará a Carlos Alcaraz contra Alexander Bublik. Un partido que estaba previsto que comenzara a las 15:10 horas, pero como va la jornada con retraso, podríamos no ver al murciano hasta cerca de las 16:00, porque Jannik Sinner todavía está jugando su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. Por el momento, el italiano ya tiene un set en su bolsillo ganado por 6-3 .

El primer partido que se ha disputado en la pista central ha terminado con victoria del alemán Alexander Zverev, quien se ha cargado a un Joao Fonseca que le llevó al tercer set. Finalmente, se impuso el germano por 7-5, 6-7(3) y 6-3. Ahora, Zverev se medirá al ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Felix Auger Aliassime.

Terminó ya el partido de Sinner y el italiano ha conseguido su billete para las semifinales por la vía rápida. Se ha impuesto por 6-3 y 6-4 al canadiense Auger-Aliassime. El transalpino llega a las 20 victorias seguidas en un Masters 1000, una racha que sólo habían logrado hasta la fecha Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Ahora se medirá con Zverev.

Bublik presenta un balance de 18 victorias y 5 derrotas en tierra batida desde principios del año pasado, una racha que incluye sus títulos en Gstaad y Kitzbühel así como unos cuartos de final en Roland Garros.

Hoy Alcaraz se mide a otro especialista de las dejadas. De hecho lo ha comentado en la previa del partido: "Vamos a ver quién tiene la mejor dejada. Nunca hemos jugado y sólo hemos practicado una vez".

Terminó el calentamiento del español y el kazajo, a punto de comenzar el partido, con un billete para las semifinales en juego. Comienza sacando Bublik.

¡Primera ruptura que consigue Alcaraz! Y si antes lo decimos antes pasa. Primeras dejadas del kazajo pero también la primera bola de break para Alcaraz. Y le rompió a la primera, se topó con la red otra vez Bublik. Comienzo inmejorable para el murciano.

¡Confirma su break! Mantiene su servicio a 15 y lo cierra con un revés que sorprende al kazajo.

Carlos Alcaraz sufrió para alargar su racha en tierra y el Masters 1000 de Montecarlo, donde es campeón, llevado al límite por el argentino Tomás Martín Etcheverry que puso contra las cuerdas al primer favorito que necesitó los tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) y dos horas y veintirés minutos de partido para alargar la defensa del titulo y mantener el pulso con el italiano Jannik Sinner por el número uno del mundo.

Ahora, Carlos Alcaraz jugará en cuartos con el kazajo Alexander Bublik, vencedor del duelo frente el checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5, mantienen recorridos paralelos por el primer Masters 1000 sobre tierra. Ambos arrollaron en la ronda anterior, ganaron con autoridad. Pero los dos sufrieron este jueves, en octavos. El transalpino se dejó una manga contra el checo Tomas Machac y también el español, frente Etcheverry, un jugador que exprime todas sus virtudes en arcilla.

Por segundo año seguido Alcaraz está entre los ocho mejores del torneo. El español de 22 años nunca había jugado contra el sudamericano y sufrió más de lo esperado. El ganador de siete Grand Slam, que acumula un récord de 36 victorias y solo dos derrotas en tierra batida desde Roland Garros 2024, se convirtió en el tercer jugador de la historia en alcanzar al menos veinte cuartos de final de un Masters 1000 antes de cumplir 23 años, después de Nadal (31) y Djokovic (24).

El jugador de El Palmar, que Alcaraz cumple esta semana su semana 66 como número 1 del mundo, igualando a Sinner, tuvo una puesta en escena fulgurante, ganó los ocho primeros puntos sin dar opción al argentino. Cerró la manga en poco más de veinte minutos pero la historia cambió a continuación.

Sobre su último rival, Etcheverry, dijo lo siguiente: "Es un jugador muy difícil sobre todo en tierra. Es un luchador. Tengo mucho respeto por él por lo que está haciendo en el circuito. Impresionante. Estoy muy feliz de verle subir posiciones. Era la primera vez que nos encontrábamos en el circuito", dijo de su rival Alcaraz.

Pese a todo, logró la séptima victoria seguida en Montecarlo, tras ganar el título el año pasado, que se unió a su decimoquinta victoria seguida en tierra, tras los triunfos del pasado año en los Masters 1000 de Roma y Roland Garros, se aclaró en el tercero donde logró una ventaja de 3-0 que consiguió mantener hasta el final.