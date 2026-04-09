Carlos Alcaraz vuelve a demostrar que es humano en Montecarlo

El murciano ha pasado a cuartos de final pero con mucho sufrimiento pese a que ganó el primer set en 26 minutos. Regresaron los viejos fantasmas del español en la segunda manga y la red le salvó en la tercera

No es una máquina, aunque a veces lo parezca. Carlos Alcaraz ha conseguido su pase a cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer al argentino Tomás Etcheverry, pero por momentos se vio fuera de tierras monegascas. Y todo por una nueva pájara que sufrió el de El Palmar. Cuando parecía que el español iba a desgastarse muy poco para estar en la siguiente ronda, se complicó la vida. Comenzó a ver a sus fantasmas del pasado y casi se complica la vida.

El partido no pudo empezar mejor para Carlos. Tres rupturas y no cedió en su servicio hasta imponerse por 6-1 en la primera manga en apenas 26 minutos.

Sin embargo, en el segundo set el partido cambió radicalmente. Hasta 4-1 llegó a ponerse el argentino a su favor tras romperse por dos veces el saque al español. Alcaraz pudo recuperar uno de ellos, pero no más. Su famosa pájara de siempre apareció y le obligó a disputar la tercera manga. Etcheverry empleó su mejor tenis para poner contra las cuerdas al murciano y casi consigue echarle de Mónaco.

Pero la ilusión al argentino le duró lo que tardó en empezar la tercera y decisiva manga. Porque rápidamente se puso Carlos con 3-0 a favor. Y, luego, 4-1 para dejar prácticamente sentenciado el partido.

La red sonríe a Alcaraz en el momento clave del partido

Intentó resistir Etcheverry como pudo con algunos golpes que desgastaron al número uno del mundo, quien tuvo que seguir sudando de lo lindo para imponerse y acceder a la cuarta ronda del torneo. Porque llegó a ponerse 4-2 y con 0-30, pero la red le dio la espalda cuando pudo ponerse 0-40 y tener tres bolas de break para recuperar su servicio. Alcaraz lo agradeció y lo aprovechó, porque consiguió el 30-30, si bien una nueva dejada fallida del murciano puso el 30-40. Etcheverry volvió a desaprovechar otra oportunidad de oro y ya Carlos no se apiadó de él hasta el final.

Finalmente, el número uno del mundo terminó cerrando el tercer set con su servicio (6-3) pero también con sufrimiento (desperdició dos bolas de partido) para conseguir su billete para cuartos de final, donde le espera una piedra mucho más dura.

Ya le espera Bublik en cuartos de final

Alexander Bublik y la tierra batida se entienden a la perfección desde el año pasado. Prueba de ello ha sido la importante victoria del tenista kazajo ante Jiri Lehecka en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo por un marcador de 6-2 y 7-5, en 1 hora y 15 minutos de encuentro.

De esta manera, 'Sascha' accede a sus primeros cuartos de final de Masters 1000 en 2026 y, ahora, se medirá Carlos Alcaraz en busca de un billete para las semifinales.