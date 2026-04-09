Joao Fonseca ya es la sensación de Montecarlo y amenaza a Sinner y Alcaraz

El joven brasileño de 19 años sigue demostrando que se le da bien la arcilla. Se ha cargado en poco más de una hora al verdugo de Medvedev

El brasileño Joao Fonseca ha frenado en seco al italiano Matteo Berrettini y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, en los que se enfrentará al alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que se deshizo del belga Zizou Bergs.

Fonseca necesitó tan solo una hora y cuarto para superar por 6-3 y 6-2 el escollo de Berrettini, que en octavos había endosado un doble 6-0 al ruso Daniil Medvedev en uno de los mejores partidos de su carrera, según reconoció el italiano.

Con esta victoria el joven jugador de 19 años se convierte en el primer brasileño que alcanza esta ronda en Montecarlo desde Gustavo Kuerten, y ahora reta a Zverev, que, tras pasar unos tremendos apuros para vencer en la ronda precedente al chileno Cristian Garín, pudo con Bergs por 6-2 y 7-5 en una hora y 49 minutos y estará en sus primeros cuartos en el Principado desde 2022.

Amenaza el reinado de un Sinner con problemas

Y aunque todo el mundo habla de Sinner y Alcaraz, Joao Fonseca ya ha mostrado sus credenciales para jugar la final. Además, el italiano, número dos del mundo, ha tenido que reponerse a varios contratiempos para conseguir su billete para cuartos de final.

Concretamente, estos llegaron a partir del segundo set del partido disputado ante el checo Tomas Machac pero, a pesar de que se dejó un set, cerró su decimocuarta victoria seguida (6-1 y 6-7(3) y 6-3) y se situó en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El jugador de San Cándido sumó su decimonovena victoria seguida en un torneo Masters 1000 e igualó en este aspecto al estadounidense Pete Sampras, en 1994 y solo queda por detrás de Djokovic, Nadal y Federer.

Sinner tuvo que realizar un evidente ejercicio de resistencia. Se le vio incómodo en algunos momentos, con molestias en la espalda. No daba la sensación de moverse a gusto el número dos del mundo que no perdía un set desde que fue derrotado en los cuartos de final del torneo de Doha, ante el también checo Jakub Mensic, en febrero pasado.

Bublik ya espera a Alcaraz en Montecarlo

Alexander Bublik y la tierra batida se entienden a la perfección desde el año pasado. Prueba de ello ha sido la importante victoria del tenista kazajo ante Jiri Lehecka en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo por un marcador de 6-2 y 7-5, en 1 hora y 15 minutos de encuentro.

De esta manera, 'Sascha' accede a sus primeros cuartos de final de Masters 1000 en 2026 y queda a la espera de ver quién es su rival en la siguiente ronda, que saldrá del ganador del encuentro entre Carlos Alcaraz y Tomás Martín Etcheverry.