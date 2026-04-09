Holger Rune ya tiene fecha de regreso a las pistas

El danés está fuera del circuito desde que se lesionara el pasado mes de octubre de gravedad. Ahora ya ha anunciado en el certamen que regresará al mismo

Estaba llamado a colarse en la hegemonía que a día de hoy mantienen Carlos Alcaraz y Sinner, pero las lesiones, hasta la fecha, se lo están impidiendo. Pero ya le tenemos casi de vuelta. El danés Holger Rune, que se lesionó gravemente en el tendón de Aquiles de la pierna derecha el pasado mes de octubre, en el torneo de Estocolmo, ha anunciado su regreso a las pistas en el próximo mes de mayo, en el evento ATP 500 de Hamburgo.

El tenista de 22 años, que figura aún en la relación de inscritos del Masters 1000 de Roma, a principios de mayo, jugará por tercera vez el torneo de Hamburgo, donde llegó a cuartos de final en 2024.

"Lo más duro comienza en Hamburgo. Tengo ganas de volver a la arcilla y revivir por fin ese ambiente después de ese parón tan largo", señaló en redes sociales el jugador danés que llegó a ser el cuarto del mundo.

El torneo de Hamburgo se disputará del 17 al 23 de mayo, justo la semana antes al inicio de Roland Garros.

Antes de su lesión, Rune acumuló un récord de 36 victorias y 22 derrotas en 2025 con el éxito logrado en el torneo de Barcelona como principal momento de ese curso, tras ganar en la final al actual número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz y sumar su quinto título como profesional.

Holgar Rune se suma al cartel del torneo hamburgués que ya cuenta con la presencia confirmada del alemán Alexander Zverev y el vigente campeón, el italiano Flavio Cobolli.

Joao Fonseca le está quitando dicho cartel

Y mientras aparece y no, la otra joven promesa del tenis mundial sigue conquistando adeptos con 19 años. El brasileño Joao Fonseca frenó al italiano Matteo Berrettini y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, en los que se enfrentará al alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que se deshizo del belga Zizou Bergs.

Fonseca necesitó tan solo una hora y cuarto para superar por 6-3 y 6-2 el escollo de Berrettini, que en octavos había endosado un doble 6-0 al ruso Daniil Medvedev en uno de los mejores partidos de su carrera, según reconoció el italiano.

Con esta victoria el joven jugador de 19 años se convierte en el primer brasileño que alcanza esta ronda en Montecarlo desde Gustavo Kuerten, y ahora reta a Zverev, que, tras pasar unos tremendos apuros para vencer en la ronda precedente al chileno Cristian Garín, pudo con Bergs por 6-2 y 7-5 en una hora y 49 minutos y estará en sus primeros cuartos en el Principado desde 2022.