Carlos Alcaraz - Bublik: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de final de Alcaraz en Montecarlo

El murciano se mide al kazajo en busca de un billete para las semifinales y poder seguir optando a mantener su cetro en el ranking del circuito ATP

Carlos Alcaraz sigue con su reinado en Montecarlo. Aunque el murciano sufrió para alargar su racha en tierras monegascas porque ha sido llevado al límite por el argentino Tomás Martín Etcheverry en octavos de final. De hecho, llegó a poner contra las cuerdas al primer favorito del certamen, quien necesitó los tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) y dos horas y veintitrés minutos de partido para alargar la defensa del titulo y mantener el pulso con el italiano Jannik Sinner por el número uno del mundo.

Ahora, el de El Palmar se enfrenta en cuartos con el kazajo Alexander Bublik, vencedor del duelo frente el checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5, mantienen recorridos paralelos por el primer Masters 1000 sobre tierra. Ambos arrollaron en la ronda anterior, ganaron con autoridad. Pero los dos han llegado a esta cuarta ronda con más sufrimiento del que preveían. El transalpino se dejó una manga contra el checo Tomas Machac y también el español, frente Etcheverry, un jugador que exprime todas sus virtudes en arcilla.

. El español de 22 años nunca había jugado contra el sudamericano y sufrió más de lo esperado. El ganador de siete Grand Slam, que acumula un récord de 36 victorias y solo dos derrotas en tierra batida desde Roland Garros 2024, se convirtió en el tercer jugador de la historia en alcanzar al menos veinte cuartos de final de un Masters 1000 antes de cumplir 23 años, después de Nadal (31) y Djokovic (24).

El jugador español, que cumple esta semana su semana 66 como número 1 del mundo, igualando a Sinner, tuvo una puesta en escena fulgurante, ganó los ocho primeros puntos sin dar opción al argentino. Cerró la manga en poco más de veinte minutos pero la historia cambió a continuación.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Bublik?

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami tendrá lugar este viernes 10 de abril en el tercer turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime, por lo que arrancará alrededor de las 15:00 horas en España.

¿Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Bublik?

El partido de Carlos Alcaraz correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputará este viernes 10 de abril, en el tercer turno de la pista central, justo después del duelo entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime. Se podrá ver en directo en España a través de Movistar+, ya sea en el dial 7 o en #Vamos, además de en alguno de los canales del paquete Deportes+. En Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+, mientras que TennisTV se podrá ver desde cualquier dispositivo y en todo rincón del mundo merced a su sistema de streaming en vivo bajo suscripción.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Masters 1000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.