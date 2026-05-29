Rafa Jódar - Alex Michelsen: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Roland Garros 2026

Rafa Jódar se juega su pase a octavos de final de Roland Garros 2026, este viernes, ante el norteamericano Alex Michelsen

Aunque está ya claro que va por la parte del cuadro, a priori, más dura, la ilusión de Rafa Jódar no decae y en tercera ronda de Roland Garros se las va a ver con un Alex Michelsen que hay ido de menos a más en la gira de tierra batida, pero que a estas alturas es un rival muy peligroso.

Jódar se enfrenta a otro joven, en su caso dos años mayor que él, pero también con mayor experiencia en el circuito ATP. Y lo hace con los deberes hechos, ya que alcanzar la tercera ronda significa que está entre los 32 mejores de Roland Garros, la posición con la que partía en un principio.

Pero es que, además, se le abre el cuadro hasta cuartos, cuando teóricamente le tocaría Zverev, lo que le motiva a ganar en este primer gran duelo en la capital francesa ante un jugador con un potencial tremendo, como él mismo.

Ante Jack Duckworth, Jódar tuvo que aguantar la presión cuando el australiano remontó y se puso por delante en el tercer set, también tuvo que lidiar con problemas físicos y con dos ajustados sets al final. Pese a no haber jugado casi nunca a cinco sets y llevar poco en el circuito ATP, el madrileño lo solventó con 'veteranía' y eso le hace afrontar este duelo con optimismo.

Alex Michelsen también sufrió mucho ante su compatriota Nishesh Basavareddy, verdugo de Fritz, al que ganó por 7-6, 6-3, 3-6 y 6-3.

"Partidos como este me van a dar madurez y experiencia para los siguientes torneos que tenga que jugar a cinco sets. Incluso en este torneo, si se da otra vez esta situación, no digo que sea ya un experto, pero creo que sabré un poco más. (...) Era un partido que había que sacar adelante y lo he hecho. En los partidos en los que hay que sufrir he demostrado que también puedo ganar", afirmó Rafa Jódar antes de conocer que se la jugaría ante Michelsen.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Alex Michelsen?

El partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen correspondiente a la tercera ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este viernes 29 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista Simonne-Mathieu, tras el encuentro que disputen Marta Kostyuk-Viktorija Golubic -a las 11:00 horas-, por lo que el choque se prevé en una horquilla que va de las 12:30 a las 14:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.