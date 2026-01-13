El tenis despide a una eterna promesa: Milos Raonic cuelga la raqueta

Tras una carrera marcada por las lesiones, el canadiense Milos Raonic, una eterna promesa que no cumplió con las expectativas pese a llegar a una final de Wimbledon, ha anunciado su retirada del tenis profesional a los 35 años

El tenis dice adiós esta semana a Milos Raonic, un jugador que pudo ser leyenda, pero por culpa de las lesiones se quedó por el camino. Y eso que incluso alcanzó el puesto 3 de la ATP, sin embargo, fue un 'prime' fugaz. El exuberante físico del canadiense fue su bendición y su cruz, pues sus 196 centímetros y en torno a 100 kilos que pesaba hicieron que los problemas físicos fueran el pan de cada día para el montenegrino de nacimiento. Durante sus años como profesional ganó ocho títulos en el circuito ATP y jugó su último partido en los Juegos de París 2024, pero ahora, dos años después y tras intentarlo todo, ha hecho oficial su retirada.

Así lo ha anunciado el canadiense: "Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado para ello. Ahora estoy más preparado que nunca. El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. He podido acudir cada día y centrarme solo en mejorar, ver adónde me llevaba eso y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura casualidad. De alguna manera, se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida".

Uno de los motivos de su adiós definitivo es para disfrutar de la vida y no alargar más esta agonía: "Me queda mucha vida por delante y estoy tan motivado y con tantas ganas como en 2011, cuando di el salto en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que venga después. Si puedo perseguir la misma excelencia que en el tenis, simplemente intentando ser mejor cada día, ya veremos a dónde me lleva".

Un palmarés para el recuerdo, que pudo ser brutal

El canadiense llegó a la élite en una época en la que los miembros del big four estaban en su pico de forma y aún así fue capaz de alcanzar la final en Wimbledon 2016 y de cuatro Masters 1000, Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020. En su amplio recorrido consiguió vencer a tres de los cuatro miembros del grupo de leyendas, Roger Federer, el español Rafa Nadal y el británico Andy Murray. Aunque eso sí, han pasado ya diez años de su último título, el ATP 250 de Brisbane que levantó en 2016, con 25 años, lo que habla de hasta que punto las lesiones aparecieron pronto en su vida.