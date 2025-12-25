Tsitsipas usa su última carta para creer en su remontada en la ATP

El tenista griego ha decidido cambiar de marca de raqueta y ya tiene entre sus manos su nueva arma con la que competirá en el próximo 2026

La última carta que le queda en la manga de su carrera quizás. Stefanos Tsitsipas ya no sabe cómo remontar el vuelo en la ATP y en estas últimas semanas del año le ha estado dando vueltas a su cabeza para intentar empezar 2026 con optimismo y mejores sensaciones que con las que ha terminado este último curso.

El tenis griego ha visto como trayectoria en el circuito masculino ha caído en picado. Ya no sólo no está en el top-10, es que ni se le espera. Actualmente ocupa el puesto número 36 y está a más de 1500 puntos de Jack Draper, tenista que cierra el selecto club de las diez mejores raquetas del mundo.

Y hablando de raquetas, el tenista heleno ha decidido poner punto y final a su relación con la marca Wilson y ha apostado por una nueva arma para 2026.

A sus 27 años y ahora que no tiene ninguna relación con la que pueda distraerse, confía en poder volver a mostrar su mejor nivel en las pistas y, por qué no, volver a soñar con un Grand Slam. El que fuera tres veces finalista de un 'Major' y campeón de las ATP Finals ha sufrido en estos últimos dos años muchos problemas físicos, personales y amorosos que le han hecho caer una fase muy pesimista en su vida. Y aconsejado por su entorno, Stefanos ha considerado que quizás el cambio de raqueta pueda venirle bien en el próximo ejercicio.

Concretamente, le ha dicho adiós a su pesada raqueta de Wilson y ha firmado un acuerdo con Babolat, tal y como indica el medio griego tennis24.gr. Antes de tomar semejante decisión, Tsitsipas ha probado varios modelos y ha elegido la raqueta con la que ganó en Dubái este 2025. Allí se impuso con una raqueta pintada de negro que no era su habitual Wilson, en una maniobra de prueba con Babolat.

Tras dicho certamen, decidió volver a usar su Wilson porque los resultados no le acompañaron. Pero, ahora, ha arrancado la pretemporada sin esconder su nueva herramiento de trabajo: Babolat Pure Aero 98. Según los expertos, esta raqueta es prolífica en potencia y efectos endemoniados a la pelota, aunque precise de golpear en el punto dulce, al perder algo de control.

En los últimos días, Tsitsipas ha estado probando muchos modelos en el Club Tatoi de Atenas, hasta que se ha decantado por este modelo. Actualmente, se encuentra ejercitándose en Dubái de cara al Open de Australia 2026, donde espera dar el primer paso de su gran remontada.