La caída en picado del campeón Adesanya no tiene límite

Cuarta derrota consecutiva y tercera por KO del neozelandés, hasta hace poco dominador del peso medio en la UFC

La caída del excampeón Israel Adesanya no parece tener fondo. Tras dominar el peso medio de forma incontestable, el luchado neozelandés de origen nigeriano ha entrado en una vorágine negativa que ya le hizo caer a la cuarta plaza del ranking en su división y que ahora se verá mucho más abajo después de haber sido noqueado por el estadounidense Joe Pyfer en el combate estelar del UFC Fight Night celebrado en Seattle.

The Last Stylebender fue superado por Pyfer y el árbitro tuvo que parar la pelea en el segundo asalto ante la avalancha de golpes que estaba recibiendo Adesanya. El luchador de origen africano arriesgó en el segundo asalto y la jugada le salió mal. Pyfer encajó el ataque de su rival y contraatacó de forma demoledora, acabando encima de Adesanya, con éste de espaldas y sin poder defenderse, lo que obligó al árbitro a dar el combate por concluido.

El norteamericano, que apenas ocupaba el puesto 14 del peso medio, verá cómo sube su clasificación, mientras que Adesanya se desploma tras este nuevo tropiezo, el tercero de los cuatro últimos por KO.

Lo curioso del caso fue la confesión del propio Joe Pyfer, quien desveló haber sopesado quitarse la vida estas semanas tras ser infiel. "Estuve a punto de quitarme la vida hace unas semanas", admitía el americano.

Justo antes se había visto en el Climate Pledge Arena de Seattle uno de los KOs más espectaculares. Corrió a cargo de la excampeona mexicana Alexa Grasso, quien conectó en el segundo asalto una combinación de striking con un mataleón que dejó a su rival, Maycee Barber, tirada en la lona durante varias minutos.

El UFC Fight Night de Seattle resultó espectacular, con muy pocos combates decididos a los puntos y algunas finalizaciones espectaculares. No obstante, la victoria de Tofiq Musayev ante Ignacio Bahamondes por decisión fue la elegida como pelea de la noche de este UFC Seattle.

Resultados del UFC Seattle

Cartelera estelar UFC Seattle

Joe Pyfer vence a Israel Adesanya por KO en el segundo asalto (peso medio)

Alexa Grasso vence a Maycee Barber por sumisión en el primer asalto (peso mosca femenino)

Michael Chiesa vence a Niko Price por sumisión en el primer asalto (peso wélter)

Lerryan Douglas vence a Julian Erosa por KO en el primer asalto (peso pluma)

Yousri Belgaroui vence a Mansur Abdul-Malik por KO en el tercer asalto (peso medio)

Terrance McKinney vence a Kyle Nelson por KO en el primer asalto (peso ligero)

Cartelera Preliminar UFC Seattle

Tofiq Musayev vence a Ignacio Bahamondes por decisión unánime (peso ligero)

Lance Gibson Jr. vence a Chase Hooper por KO en el primer asalto (peso ligero)

Tyrell Fortune vence a Marcin Tybura por decisión unánime (peso pesado)

Casey O'Neill vence a Gabriella Fernandes por KO en el primer asalto (peso mosca femenino)

Navajo Stirling vence a Bruno Lopes por KO en el primer asalto (peso semipesado)