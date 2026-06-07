Islam Makhachev ya tiene un nuevo contendiente

El excampeón del peso Wélter Belal Muhammad cae ante el brasileño Bonfim, que se aventura como posible rival del daguestaní tras su subida meteórica en el ránking de la UFC

La caída de Belal Muhammad no tiene límite de momento. Desde que el peleador norteamericano perdiera su cinturón de campeón del peso Wélter ante Jack Della Maddalena su caída en picado le llevó, primero, al quinto puesto del ránking y ahora, más atrás después de caer ante el brasileño Gabriel Bonfim en el combate estrella del UFC Vegas 118.

El exboxeador brasileño ganó en una pelea muy trabada, en la que el luchador suramericano provocó una fractura en el tramo final del segundo asalto y supo jugar con ella y mantener su ventaja en los últimos rounds ante un Muhamad que intentó por todos los medios acabar con la pelea sin conseguirlo.

Aunque Bonfim señaló claramente quien quiere que sea su próximo rival, Della Maddalena, su triunfo le convierte automáticamente en uno de los nombres propios para pelear con el rey de la división, Islam Makhachev, siempre y cuando no lo emparejen a corto plazo con Ilia Topuria, lo que se aventura si el español gana la próxima semana en el UFC Freedom 250 y el daguestaní gana también cuando pelee este verano.

“Jack Maddalena, prepárate. Estás ahí mismo. Eres mi próximo oponente. Acabo de llegar al Top 5 y quiero mantenerme activo. Tú eres el siguiente”, afirmaba Gabriel Bonfim desde el mismo octógono del Apex de Las Vegas.

La noche vivió momentos brillantes, pero las finalizaciones llegaron más por sumisión (cuatro) que por KO (tres). Sí sorprendió la victoria de Tom Nollan ante el francés Farès Ziam, que estaba ranqueado en el peso Ligero o, en la cartelera preliminar, el triunfo del mexicano Edgar Chairez ante Bruno Silva, una pelea en la que demostró ser una de las estrellas del futuro de la compañía.

La próxima cita es el esperado evento de la Casa Blanca, que tendrá varios combates por el título y que se coronará con la gran pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en Washington.

Resultados Cartelera principal del UFC Vegas 118

Gabriel Bonfim gana a Belal Muhammad por decisión unánime (Peso wélter)

Brendan Allen a Edmen Shahbazyan por decisión unánime (Peso medio)

Tom Nollan a Farès Ziam por decisión unánime (Peso ligero)

Bryce Mitchell a Santiago Luna por sumisión (Peso gallo)

Iwo Baraniewski a Junior Tafa por KO en el primer asalto (Peso semipesado)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Vegas 118

Alessandro Costa a Matt Schnell por KO en el primer asalto (Peso pactado)

Marcus McGhee vs. John Jannis por decisión unánime (Peso gallo)

Edgar Chairez a Bruno Silva por sumisión (Peso mosca)

Chelsea Chandler a Priscila Cachoeira por sumisión (Peso gallo femenino)

Joanderson Brito a Jordan Leavitt por sumisión (Peso mosca)

Jeisla Chaves a Yuneisy Duben por decisión dividida (Peso mosca femenino)

Ketlen Souza a Ariana Carnelossi por KO en el primer asalto (Peso paja)