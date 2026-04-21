Julen Guerrero rompe su silencio tras la muerte de su esposa: "No tengo palabras"

Julen Guerrero reaparece con un mensaje cargado de emoción tras la muerte de su esposa, Elsa Landabaso, a los 52 años

La vida de Julen Guerrero dio un giro radical el pasado 16 de abril con el fallecimiento de su esposa, Elsa Landabaso, a los 52 años. La noticia, confirmada por la Federación Vizcaína de Fútbol, supuso un duro golpe para el exfutbolista, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Siempre discreto y alejado del foco mediático en lo personal, el que fuera ídolo del Athletic Club ha vivido este proceso con el máximo hermetismo, fiel a su forma de ser.

Un mensaje desde el dolor y el agradecimiento

En pleno duelo, Julen Guerrero ha decidido romper su silencio con unas palabras sinceras a través de sus redes sociales. “No tengo palabras, demasiadas emociones en tan poco tiempo”, expresó, dejando entrever la magnitud del dolor que atraviesa.

El exjugador también quiso destacar el apoyo recibido en estos días: “Muchísimas gracias por todos los mensajes, el cariño y el apoyo constante”, escribió, mostrando su agradecimiento a familiares, amigos y aficionados que se han volcado con él y su entorno.

El fútbol, refugio en los momentos más duros

En medio de esta difícil situación, el fútbol le ha brindado pequeños instantes de alivio. Actualmente vinculado al Club Deportivo Estepona como mánager general, Guerrero vivió un emotivo homenaje cuando su equipo guardó un minuto de silencio antes de su partido más reciente.

La victoria posterior fue dedicada a la memoria de su esposa, en un gesto que el propio exfutbolista agradeció públicamente. “Hoy la victoria era más necesaria que nunca”, comentó visiblemente emocionado.

Muestras de apoyo desde todo el fútbol

Las muestras de cariño no se han limitado a su entorno más cercano. Equipos y jugadores de distintos clubes han querido acompañar a la familia en este momento. Entre ellos, el filial del Getafe CF, donde juega su hijo, rindió un sentido homenaje con un minuto de silencio y una dedicatoria tras su victoria.

Estos gestos reflejan el respeto y el cariño que Julen ha generado a lo largo de su trayectoria, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Una familia unida ante la pérdida

Casados desde el año 2000 en una ceremonia íntima, Julen y Elsa formaron una familia junto a sus dos hijos, Karla y Julen Jon. Hoy, los tres afrontan unidos el reto de seguir adelante sin una figura fundamental en sus vidas.

La figura de Elsa, siempre alejada de los focos, fue clave en el equilibrio personal del exfutbolista. Su pérdida deja un vacío irreparable, pero también un legado de unión familiar que ahora se convierte en su principal apoyo.