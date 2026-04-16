Muere Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero, a los 52 años

La esposa de la leyenda del Athletic Club fallece tras una enfermedad en Bizkaia, generando una ola de condolencias en el entorno deportivo y social

Julen Guerrero durante un partido de la Selección española sub-16 en GranadaIMAGO

Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista del Athletic Club Julen Guerrero, ha fallecido a los 52 años. La noticia se ha hecho pública este jueves, 16 de abril, tras ser confirmada por la Federación Vizcaína de Fútbol mediante un comunicado oficial.

El fallecimiento se produjo días antes, el pasado 10 de abril, aunque no trascendió hasta ahora. Su muerte ha provocado numerosas reacciones en el mundo del fútbol, donde la figura de Guerrero sigue siendo ampliamente respetada.

La Federación Vizcaína confirma el fallecimiento de Elsa Landabaso

La Federación Vizcaína de Fútbol fue la encargada de comunicar la noticia, trasladando un mensaje de apoyo a la familia en un momento especialmente delicado. En su comunicado, expresó su “cariño y condolencias a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros”.

El anuncio desencadenó una rápida respuesta en el entorno deportivo, donde distintas instituciones y clubes se sumaron a las muestras de respeto hacia la familia Guerrero Landabaso.

El Athletic Club y el Getafe muestran su apoyo a la familia Guerrero

El Athletic Club, equipo en el que Julen Guerrero desarrolló toda su carrera como futbolista, reaccionó públicamente tras conocerse la noticia. La entidad vasca quiso mostrar su cercanía en este momento difícil.

“El Athletic y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos”, señaló el club, que también lamentó profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso.

Por su parte, el Getafe, donde milita su hijo, Julen Jon Guerrero, en el filial, también emitió un mensaje de condolencias, destacando su apoyo a la familia y allegados en este momento.

Una vida marcada por la discreción lejos del foco mediático

A pesar de estar vinculada a una figura tan mediática como Julen Guerrero, Elsa Landabaso mantuvo siempre un perfil discreto. Apenas existen imágenes públicas o información personal sobre su vida.

Esa discreción hizo que su figura permaneciera alejada del foco mediático, incluso durante los años de mayor exposición del exfutbolista del Athletic Club. Su entorno más cercano ha destacado siempre su papel fundamental en la vida familiar, lejos de la atención pública que rodeaba a su pareja.

El impacto en la familia y el entorno más cercano

Fruto de su relación con Julen Guerrero nacieron dos hijos, Karla y Julen Jon, este último actualmente vinculado al fútbol profesional. La pérdida supone un golpe muy duro para el núcleo familiar.

El entorno deportivo ha mostrado su cercanía, especialmente por la relevancia que Guerrero mantiene dentro del fútbol español, tanto por su trayectoria como por su vinculación actual con el desarrollo de jóvenes futbolistas.

El fútbol se vuelca con una figura muy respetada en el entorno de Guerrero

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo que reflejan el respeto hacia la familia. La figura de Julen Guerrero sigue siendo una referencia en el fútbol español, lo que ha amplificado el impacto del suceso.

El fallecimiento de Elsa Landabaso deja un vacío en el entorno personal del exjugador y ha provocado una reacción unánime en el mundo del deporte, que ha querido acompañar a la familia en este momento tan difícil.