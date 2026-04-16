Alex Manninger, histórico portero del Arsenal, fallece tras un accidente de tráfico

El exguardameta internacional con Austria perdió la vida en Salzburgo tras un choque con un tren, dejando una profunda huella en los ‘Gunners’, además de clubes como Juventus, Liverpool y la Selección nacional austriaca

El fútbol europeo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alex Manninger, exguardameta del Arsenal y de la Selección de Austria, a los 48 años. El exfutbolista perdió la vida en un accidente ocurrido en un paso a nivel cerca de Salzburgo, cuando su vehículo fue embestido por un tren.

El suceso ha provocado una fuerte reacción en el mundo del fútbol, donde clubes y organismos han mostrado su pesar por la pérdida de un jugador que dejó una trayectoria amplia en varias ligas europeas y que fue parte del histórico doblete del Arsenal a finales de los años noventa.

El accidente en Salzburgo que acabó con la vida de Alex Manninger

El trágico suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando el vehículo del exfutbolista fue alcanzado por un tren en un paso a nivel. Según informaron las autoridades locales, el impacto fue de gran violencia y arrastró el coche varios metros.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimar a Manninger tras liberarlo del vehículo, utilizando incluso un desfibrilador. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida. El maquinista del tren resultó ileso en el incidente.

La etapa en el Arsenal y su papel en el doblete de 1998

El portero austriaco llegó al Arsenal en 1997 y formó parte del equipo que conquistó la Premier League y la FA Cup en la temporada 1997-98. Aunque su rol fue secundario en muchos momentos, tuvo actuaciones destacadas que ayudaron al equipo en momentos clave.

Durante aquella campaña, aprovechó la lesión de David Seaman para asumir la titularidad en varios encuentros importantes. Su rendimiento fue reconocido con el premio a mejor jugador del mes en marzo de 1998, consolidando su aportación en uno de los cursos más recordados del club.

Una carrera extensa por Europa con paso por Juventus y Liverpool

Más allá de su etapa en Londres, Manninger desarrolló una carrera extensa en el fútbol europeo. Defendió la portería de equipos como Juventus, Siena, Udinese o Augsburgo, acumulando experiencia en distintas ligas de alto nivel.

En la Juventus llegó a disputar más de 40 partidos, asumiendo la responsabilidad en momentos en los que Gianluigi Buffon no estaba disponible. También tuvo un breve paso por el Liverpool en 2016, aunque no llegó a debutar en competición oficial.

El reconocimiento del fútbol austriaco a su trayectoria internacional

Con 33 partidos como internacional, Manninger fue una figura importante en la Selección de Austria y participó en la Eurocopa de 2008, celebrada en su país. Su figura trascendió más allá del terreno de juego por su profesionalidad y carácter.

El director deportivo de la federación austriaca, Peter Schottel, destacó su legado: “Alexander Manninger fue un embajador excepcional del fútbol austriaco, tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

Reacciones del Arsenal, Juventus y Red Bull Salzburg tras la noticia

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de mensajes de condolencias. El Arsenal expresó que todos en el club estaban “conmocionados y profundamente entristecidos”, mientras que la Juventus subrayó que no solo se trataba de un gran deportista, sino de “un hombre de valores excepcionales”.

Por su parte, el Red Bull Salzburg, club donde inició su carrera, también mostró su pesar por la pérdida de uno de sus jugadores más representativos, destacando su legado en el fútbol austriaco.

El fallecimiento de Alex Manninger deja una huella profunda en el fútbol europeo, tanto por su trayectoria como por el respeto que generó en todos los clubes en los que militó a lo largo de su carrera.