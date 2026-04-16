Martín, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, en su primera entrevista: "Yo quiero hacer mi propia carrera"

El primogénito, de 12 años, que es portero en la cantera del Real Madrid, se ha pronunciado por primera vez en una entrevista con José Ramón de la Morena, que le invitó a su podcast llamado Resonancias del corazón

Martín Casillas, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, comienza a seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol. Aunque él tiene claro que quiere hacer su propia carrera, las comparaciones no han tardado en llegar, ya que el chico de 12 años es portero en el Benjamín A del Real Madrid, formando parte de la cantera del conjunto blanco, La Fábrica.

El joven comenzó realizando sus primeras intervenciones en un equipo de Pozuelo, pero año tras año ha conseguido subir de nivel hasta conseguir ser llamado por la selección española Sub-12. Esto ha provocado que recibe otro tipo de llamadas como la de José Ramón de la Morena, que ha invitado a Martín Casillas a su podcast, llamado Resonancias del corazón.

José Ramón de la Morena entrevista a Martin Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero

En este sentido, José Ramón de la Morena, que estaba acompañado de David Sánchez Miralles y Ethan Balboa Rodríguez, comenzó preguntándole a Martín Casillas si "ser hijo de una leyenda del fútbol de este país pesa". De esta manera, el joven de 12 años respondió lo siguiente: "No, bueno sí. Yo soy Martín Casillas y pues yo quiero hacer mi propia carrera y no quiero que me comparen".

Por consiguiente, José Ramón de la Morena le preguntó si su hermano también es portero, a lo que respondió que "sí, dos años menor (que yo)". Además, Martín Casillas, hijo de un Iker que comentó hace pocos meses su relación con Mourinho, habló de la reciente victoria que consiguió el Benjamín A del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, destacando el mensaje de sus amigos: "Yo ayer, cuando acaba el partido muchos amigos míos me llamaron y me dijeron que 'enhorabuena' porque me vieron en la tele".

Martín Casillas refleja la unión del Benjamín A del Real Madrid

De esta manera, Martín Casillas siguió comentando sus sensaciones con respecto al triunfo del Benjamín A del Real Madrid, dirigido por José Rubido, al Atlético de Madrid: "Fue un milagro porque metimos 4 en 24 minutos".

El equipo de la cantera merengue, por su parte, se encuentra primero en la clasificación de División de Honor de benjamines grupo 1, firmando hasta el momento 57 puntos en 19 jornadas. El club se sitúa muy lejos del segundo en la tabla, que es el Getafe, con 41 puntos.

Además, Martín Casillas habló del encuentro con su hermano, Lucas, que tiene dos años menos y también es portero, tras la finalización del partido contra el Atlético de Madrid. "Estábamos muy contentos y mi hermano también, se le escaparon algunas lágrimas. Tenemos un equipo muy bien formado y hemos logrado muchos torneos juntos y nos animamos entre nosotros"

La vida de Iker Casillas fuera del fútbol

Por otro lado, Iker Casillas, que protagonizó un nuevo lío el pasado verano y colgó las botas en 2020, se ha abierto ante diferentes proyectos en su vida. Uno de ellos es en la fámosa Kings League que preside Gerard Piqué. El exportero del Real Madrid cuenta con un equipo en sus derechos, llamado 1K. Por otro lado, presenta un podcast en Youtube, Bajo palos, a través del cuál ha podido entrevistar a ilustres del mundo del fútbol como Iván Helguera, Aitor Karanka, Marcelo o incluso a periodistas como Carlos Martínez o Fabrizio Romano.

Además, Iker Casillas es uno de los embajadores de LaLiga, que le permite participar en diferentes eventos, campañas o acciones promocionales que conectan a los aficionados del fútbol y a la propia competición. Por otro lado, el exportero del Real Madrid abrió su Campus personal de verano, que anunció recientemente en sus redes sociales por su regreso a Ávila, con fecha del cinco al 11 de julio.