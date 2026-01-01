Casillas, sobre su relación con Mourinho: "Para mí era como una novia"

El exportero del Real Madrid ha hablado de temas como la situación que atraviesa Xabi Alonso en el conjunto blanco, además de recordar los momentos con el entrenador portugués en la plantilla de la entidad merengue

Iker Casillas ha sido noticia en las últimas horas por unas palabras sobre José Mourinho. El exportero del Real Madrid ha querido recordar la relación que tuvo con el técnico portugués en su etapa en el conjunto blanco. De esta manera, la leyenda de la entidad merengue, como ya hizo hace unos días, reabrió la herida que le persigue con el actual entrenador del Benfica. Además, el exfutbolista ha valorado la situación que está atravesando Xabi Alonso en la entidad merengue, que está siendo objeto de crítica en los últimos meses.

Casillas recuerda su etapa en el Real Madrid con Mourinho

De esta manera, Iker Casillas, que fue víctima de un robo en su casa el pasado mes de octubre, habló en su podcast 'Bajo los palos' sobre la situación que está viviendo Xabi Alonso en el Real Madrid: "Me parece injusto totalmente lo que está recibiendo. Yo entiendo que el Real Madrid es el come come, el hablar, el no sé cuánto, pero estamos en el mes de diciembre y esto parece que la gente no lo entiende. Otra cosa es que estuvieses a 12 puntos del Barça, eliminado en Copa...yo con esas cosas no puedo porque no las puedo entender. Yo lo comparo un poco como con el colegio, tu hijo va al cole, tiene que ir sacando las notas, pero las notas de verdad son en junio, pues eso es un poco parecido".

Por otro lado, Iker Casillas valoró la relación que tuvo con José Mourinho durante su etapa en el Real Madrid, que ha perdido a Mbappé para las próximas semanas: "Para mí era como una novia. El primer año, enamorado. El segundo ya ves cosas que dices uy... El tercero te habías desenamorado completamente. A mí me echó toda la mierda encima y dijo ‘Hala, venga para este...’ A veces pasan estas cosas. Con el paso del tiempo miras atrás y dices ‘haber hablado las cosas...’ veíamos fantasmas donde no los había. Habría que haber perdido el tiempo uno o dos días y decir ‘¿qué pasa aquí?’ A mí me ha tocado lidiar como capitán con un tío que es muy buen entrenador, muy buen psicólogo. Será como el que tenemos los demás”.

José Mourinho, en un mes de enero en el que se enfrentará al Real Madrid

Por otro lado, José Mourinho abre 2026 y afronta el mes de enero sabiendo que se enfrentará al Real Madrid el próximo día 28, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Champions League, que cerrará la fase de la liga de la Copa de Europa. Por ello, el técnico portugués recibirá a los de Xabi Alonso en el Estadio Da Luz, donde conquistaron la 'Décima' con el gol de Sergio Ramos en el descuento del choque. De esta manera, el morbo está servido entre ambas partes, con dos equipos que intentarán quedar en lo más alto de la clasificación.